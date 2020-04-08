Энергетика

Газета.RuГазета.RuСаудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ОПЕК. По словам источника, России необходимо пойти на большее сокращение, однако о какой именно величине идет речь, не уточняется.
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