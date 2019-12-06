Экономика

ВедомостиВедомостиКак инвесторы переболели Saudi Aramco

Может быть, дело в том, что в случае с Saudi Aramco пик инвестиционного возбуждения прошел гораздо раньше, а ожидания заметно снизились – с совсем уж невероятных $2 трлн.
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Полтора процента акций Saudi Aramco оценены в 25,6 млрд долларов

Российская газета06 декабря в 01:22

В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн

Известия06 декабря в 11:30

Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн

ТАСС06 декабря в 10:50

IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд

Коммерсантъ06 декабря в 05:26

Как инвесторы переболели Saudi Aramco

Ведомостивчера в 16:22

Нефтедобывающая компания из Саудовской Аравии определила стоимость своих акций перед их первичным размещением на бирже

Эхо Москвы06 декабря в 00:05

Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO

Газета.Ru05 декабря в 18:35
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Общество

Юлия Литневская подарила Николаю Бондаренко сарафан

Депутаты начали с обсуждения предлагаемых изменений в региональный закон об образовании.
Взгляд-инфо 05:41
Политика

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока»

РИА Новости 05:02
Спорт

Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.
Коммерсантъ 05:12
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Lenta.ru 03:00
Политика

Порошенко в центре Киева закидали яйцами

Российская газета вчера в 13:45
Общество

Выходной 31 декабря объявили в еще одном регионе России

В начале месяца сразу в нескольких регионах объявили 31 декабря выходным днем.
Lenta.ru 05:06
Общество

В Архангельской области тысячи людей вышли на митинг в защиту Шиеса

Многотысячный митинг сегодня прошел в Котласе — жители города в очередной раз выразили протест в связи с планами создать на станции Шиес полигон для хранения ТКО.
REGNUM вчера в 15:59
Политика

В Киеве продолжаются акции протеста перед нормандским саммитом

В Киеве продолжают протестные акции против с требованием не допустить сдачи национальных интересов страны на нормандском саммите.
Газета.Ru 04:52
Политика

ВАЖНО: Подтверждена двусторонняя встреча Путина и Зеленского в Париже

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что встреча Путина и Зеленского начнётся после окончания четырёхсторонних переговоров и совместной пресс-конференции (ориентировочно после 21:30).
Rusvesna.su 02:50
Футбол

Тренер «Мальорки» раскритиковал Месси

Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено раскритиковал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси за его поведение.
Евро-футбол.ру вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Милонов рассказал об опасности Бузовой

РИА Новости 07 декабря в 20:44
Футбол

Бартомеу намекнул, что Видаль останется в «Барселоне»

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу намекнул, что полузащитник Артуро Видаль останется в клубе, несмотря на трансферные слухи.
Soccer.ru 04:27
Общество

Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ

Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
РИА Новости 04:03
Энергетика

Дело — труба: «Сила Сибири» не оставит места американскому СПГ

Новый российский газопровод практически не оставит места для сжиженного природного газа из других стран на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

125 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили гражданство России

За девять месяцев, по словам министра, в Россию всего прибыли и поставлены на учёт 92,5 тысячи человек.
Говорит Москва 05:24
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Инфорос 03:44
Политика

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
РБК 04:42
Общество

В Севастополе неизвестные разгромили центр для детей-инвалидов

ТАСС 03:54
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Общество

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Политика

Секретарем Общественной палаты РФ стала Лидия Михеева

Заместителями секретаря ОП стали председатель комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.
Коммерсантъ 03:59
Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:55
Общество

Хищение бюджета могут приравнять к госизмене в России

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложение приравнять хищение денег из бюджета к госизмене.
Газета.Ru 02:26
Общество

Россияне назвали героев Отечества всех эпох

Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.
Российская газета 02:39
Общество

Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках

В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Агентство Бизнес Информации 04:16
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Происшествия

Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки

Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
РИА Новости 03:44
Шоу-бизнес

Растрачивает наследство ребёнка: отец Жанны Фриске разоблачил Шепелева

На минувшей неделе Дмитрий Шепелев дал интервью Ксении Собчак, в котором, в том числе, обвинил родных Жанны Фриске в воровстве денег.
Газета Кемерова 05:29
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