Армия и оружие
ТАСССаудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами
Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистические ракеты, выпущенные сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) с территории столицы Йемена, города Сана, в направлении королевства.
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Саудовская Аравия перехватила ракеты хуситов, выпущенные с территории Йемена
Московский Комсомолецвчера в 21:32
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