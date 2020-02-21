Армия и оружие

ТАССТАСССаудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистические ракеты, выпущенные сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) с территории столицы Йемена, города Сана, в направлении королевства.
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Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

Комсомольская правдавчера в 22:42

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РБКвчера в 21:39

Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

РИА Новостивчера в 19:58
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Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

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Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию

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В Кремле проанализируют решение Гаагского суда по ЮКОСу

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