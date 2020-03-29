Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСаудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Армия Саудовской Аравии сбила две ракеты в небе над Эр-Риядом и еще одну над портовым городом Джазан недалеко от границы с Йеменом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Очевидцы сообщают, что слышали мощный взрыв в столице Саудовской Аравии.
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Аравийская коалиция подтвердила перехват двух ракет, запущенных хуситами

ТАСС20:49

Два человека пострадали при ракетном обстреле Эр-Рияда

РЕН ТВ20:26

Столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу

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СМИ: две ракеты были перехвачены над столицей Саудовской Аравии

Московский Комсомолец17:54

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия17:44

СМИ: Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

RT на русском17:43

Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ

РИА Новости17:20
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 20:28
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Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
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«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
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Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
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Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Общество

В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Как отмечается, многие жители страны столкнулись с финансовыми проблемами из-за карантина, сейчас у многих из них нехватка денег.
Lenta.ru 18:39
Общество

Профессор-биолог из США одобрил российское лекарство от коронавируса

Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Анна Баранова одобрила использование препарата на основе мефлохина против коронавируса.
News.ru 14:08
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 20:01
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru 26 марта в 06:42
Спорт

Биатлонистку Халиуллину госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Общество

Почти вся Европа переходит на летнее время

Большинство стран Европы в ночь на воскресенье переводит стрелки часов на час вперед - на летнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
РИА Новости 20:48
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 19:48
Энергетика

В Минэнерго РФ назвали «справедливую цену» на нефть

Справедливая цена нефти, позволяющая не расти дорогим проектам и расти спросу, составляет $45-55 за баррель, считает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
Интерфакс вчера в 04:52
Происшествия

В Петербурге уволят росгвардейца, устроившего на улице пьяный дебош

Сотрудник Росгвардии, который протаранил несколько машин во дворе жилого дома в Петербурге, будет уволен.
Piter.tv 10:42
Транспорт

Ограничительные меры из-за коронавируса не помешают ремонтировать дороги в Южно-Сахалинске

В беседе с руководителями подрядных организаций губернатор подчеркнул, что, несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, работы по строительству и благоустройству должны вестись в полном объеме.
РИА Сахалин-Курилы 01:10
Здоровье

В Китае за сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае за последние сутки увеличилось на 45, до 81 тысячи 439, пять пациентов скончались, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 20:28
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
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Общество

«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали

Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
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Кино

А вы помните голливудских актеров в сериале «Друзья»?

Гэри Олдмен Любимый многими актер сыграл коллегу Джо в паре эпизодах "Друзей".
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Космос

К Земле движется астероид размером с половину Эвереста

Ежедневные Новости Владивостока 06:59
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro вчера в 22:32
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости 03:26
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Происшествия

День 29 марта в истории

29 марта 1836 года император Николай I учредил Военное министерство, где впервые была введена должность юридического консультанта.
Парламентская газета 18:00
Наука

Как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
Gazeta.SPb 17:28
Кино

В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны

Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
News.ru вчера в 08:06
Общество

За нарушение карантина в России могут штрафовать на 300 тысяч рублей

Если нарушение карантина приведет "к причинению вреда здоровью человека", максимальная сумма штрафа — 300 тысяч рублей.
Деловое.ТВ 26 марта в 13:15
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