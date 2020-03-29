Армия Саудовской Аравии сбила две ракеты в небе над Эр-Риядом и еще одну над портовым городом Джазан недалеко от границы с Йеменом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Очевидцы сообщают, что слышали мощный взрыв в столице Саудовской Аравии.

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

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