Армия и оружие
ИзвестияСаудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом
Армия Саудовской Аравии сбила две ракеты в небе над Эр-Риядом и еще одну над портовым городом Джазан недалеко от границы с Йеменом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Очевидцы сообщают, что слышали мощный взрыв в столице Саудовской Аравии.
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В России утвержден перечень товаров первой необходимости
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«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
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Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
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Большинство стран Европы в ночь на воскресенье переводит стрелки часов на час вперед - на летнее время, информирует министерство транспорта и коммуникаций Финляндии.
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Ограничительные меры из-за коронавируса не помешают ремонтировать дороги в Южно-Сахалинске
В беседе с руководителями подрядных организаций губернатор подчеркнул, что, несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, работы по строительству и благоустройству должны вестись в полном объеме.
Здоровье
В Китае за сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае за последние сутки увеличилось на 45, до 81 тысячи 439, пять пациентов скончались, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Армия и оружие
КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря
Северная Корея запустила «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря.
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«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали
Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
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А вы помните голливудских актеров в сериале «Друзья»?
Гэри Олдмен Любимый многими актер сыграл коллегу Джо в паре эпизодах "Друзей".
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На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными
Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
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Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Происшествия
День 29 марта в истории
29 марта 1836 года император Николай I учредил Военное министерство, где впервые была введена должность юридического консультанта.
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Как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
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В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны
Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
Общество
За нарушение карантина в России могут штрафовать на 300 тысяч рублей
Если нарушение карантина приведет "к причинению вреда здоровью человека", максимальная сумма штрафа — 300 тысяч рублей.