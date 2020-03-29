Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСаудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Армия Саудовской Аравии сбила две ракеты в небе над Эр-Риядом и еще одну над портовым городом Джазан недалеко от границы с Йеменом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Очевидцы сообщают, что слышали мощный взрыв в столице Саудовской Аравии.
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Аравийская коалиция подтвердила перехват двух ракет, запущенных хуситами

ТАССвчера в 20:49

Саудовские военные отразили ракетную атаку на Эр-Рияд, сообщает СМИ

РИА Новостивчера в 17:20

Столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу

РБКвчера в 18:28

СМИ: две ракеты были перехвачены над столицей Саудовской Аравии

Московский Комсомолецвчера в 17:54

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известиявчера в 17:44

СМИ: Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

RT на русскомвчера в 17:43

Два человека пострадали при ракетном обстреле Эр-Рияда

РЕН ТВвчера в 20:26
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Здоровье

На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 156 человек

Число заболевших коронавирусом на Украине за ночь выросло со 145 до 156, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения.
РИА Новости 26 марта в 04:13
Экономика

Закрытая граница: Транспортные компании понесут миллиардные убытки

Порядка 100 млрд рублей могут потерять транспортные компании страны из-за закрытия границы, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 22:48
Общество

Синоптик предупредил жителей Москвы о смене погоды уже в выходные

Москвичи уже к вечеру воскресенья почувствуют изменения в погоде, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в интервью RT.
РИА Новости вчера в 20:01
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Экономика

Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР

Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.
Высокогорские вести вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Гулькина сделала первый аборт в 15 лет

НТВ вчера в 16:04
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Футбол

«Реал» не станет продлевать контракт с Васкесом

Клуб не станет продлевать контракт с 28-летним футболистом. Действующее соглашение Васкеса рассчитано до лета 2021 года.
Матч ТВ вчера в 01:58
Общество

Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК вчера в 09:29
Здоровье

В Якутии работник больницы предположительно заразился коронавирусом

В Якутии выявлен еще один подозреваемый на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы которого направлены в лабораторию "Вектор".
Российская газета вчера в 23:58
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Деловое.ТВ 27 марта в 10:08
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 20:01
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
РБК вчера в 20:53
Общество

«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали

Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
66.ru вчера в 05:58
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей вчера в 07:19
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона вчера в 09:45
Транспорт

Минтранс рассказал о изменениях в движении межмуниципального транспорта во время карантина

Министерство транспорта и дорожного хозяйства рассказало, как будут проходить на территории Сахалинской области межмуниципальные маршруты с 28 марта по 5 апреля.
Сахалин.Инфо вчера в 23:57
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Доктор Мясников рассказал, что люди в пожилом возрасте умирают не от коронавирусной инфекции, а из-за осложнений, которые вызываны им, узнал корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS вчера в 02:26
Футбол

Солигорский «Шахтер» обыграл «Городею»

"Городея" в домашней игре 2-го тура чемпионата Беларуси уступила солигорскому "Шахтеру".
Soccer.ru вчера в 13:53
Армия и оружие

Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей

Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Суть событий вчера в 08:56
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Происшествия

«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала

РБК 27 марта в 05:13
Музыка

Селена Гомес выпустила новый клип

Inc-news.ru вчера в 10:34
Общество

В Чечню закрыли въезд из-за коронавируса

Власти Чечни закрыли въезд в регион из-за угрозы коронавируса COVID-19, сообщил в эфире ЧГТРК «Грозный» депутат Госдумы, член оперативного штаба Адам Делимханов.
Коммерсантъ вчера в 19:28
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске вчера в 10:20
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
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