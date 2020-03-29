Армия и оружие
ИзвестияСаудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом
Армия Саудовской Аравии сбила две ракеты в небе над Эр-Риядом и еще одну над портовым городом Джазан недалеко от границы с Йеменом. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Очевидцы сообщают, что слышали мощный взрыв в столице Саудовской Аравии.
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Здоровье
На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 156 человек
Число заболевших коронавирусом на Украине за ночь выросло со 145 до 156, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения.
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Закрытая граница: Транспортные компании понесут миллиардные убытки
Порядка 100 млрд рублей могут потерять транспортные компании страны из-за закрытия границы, сообщает ИА DEITA.
Общество
Синоптик предупредил жителей Москвы о смене погоды уже в выходные
Москвичи уже к вечеру воскресенья почувствуют изменения в погоде, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в интервью RT.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Экономика
Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР
Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.
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Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
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Футбол
«Реал» не станет продлевать контракт с Васкесом
Клуб не станет продлевать контракт с 28-летним футболистом. Действующее соглашение Васкеса рассчитано до лета 2021 года.
Общество
Жена премьера Канады вылечилась от коронавируса
Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заявила, что вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Здоровье
В Якутии работник больницы предположительно заразился коронавирусом
В Якутии выявлен еще один подозреваемый на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы которого направлены в лабораторию "Вектор".
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Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Происшествия
В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
Общество
«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали
Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Здоровье
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Транспорт
Минтранс рассказал о изменениях в движении межмуниципального транспорта во время карантина
Министерство транспорта и дорожного хозяйства рассказало, как будут проходить на территории Сахалинской области межмуниципальные маршруты с 28 марта по 5 апреля.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Доктор Мясников рассказал, что люди в пожилом возрасте умирают не от коронавирусной инфекции, а из-за осложнений, которые вызываны им, узнал корреспондент «SMINEWS».
Футбол
Солигорский «Шахтер» обыграл «Городею»
"Городея" в домашней игре 2-го тура чемпионата Беларуси уступила солигорскому "Шахтеру".
Армия и оружие
Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей
Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Общество
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала
Музыка
Селена Гомес выпустила новый клип
Общество
В Чечню закрыли въезд из-за коронавируса
Власти Чечни закрыли въезд в регион из-за угрозы коронавируса COVID-19, сообщил в эфире ЧГТРК «Грозный» депутат Госдумы, член оперативного штаба Адам Делимханов.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.