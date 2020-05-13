Как сообщается, это связано с тем, что небольшие суда производители стали использовать в качестве нефтяных хранилищ. На данный момент проблемы с разгрузкой также связаны с большим количеством супертанкеров, прибывших и продолжающих прибывать к берегам США.

Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США

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