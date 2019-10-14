Политика
РИА НовостиСаудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным
Саудовский оркестр исполнил российский гимн во время встречи президента Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, но не попал в ноты. Ролик опубликовал телеканал RT.
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Саудовский оркестр попытался сыграть гимн России перед Путиным и не попал в ноты
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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