Политика

Газета.RuГазета.RuСаудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина

На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.
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