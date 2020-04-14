Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВСаудовский принц назвал отношения с Россией «семейными»

Около пяти недель между Москвой и Эр-Риядом произошёл "неприятный развод". Принц отметил, что в каждой семье есть разногласия. Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией.
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«У нас не планируется никакого развода». Саудовский принц заявил о «семейных отношениях с Россией»

Фонтанка.Рувчера в 17:36

Саудовский принц прокомментировал отношения с РФ, назвав их семейными

РЕН ТВвчера в 13:05

Саудовский принц опроверг «развод» между Россией и королевством

Газета.Ruвчера в 14:34

«Развод не планируется»: саудовский принц назвал семейными отношения с РФ

News.ruвчера в 14:28

Саудовский принц рассказал о «семейных» отношениях с Россией

Lenta.ruвчера в 13:45

Министр Саудовской Аравии: У Эр-Рияда и Москвы семейные отношения

Российская газетавчера в 15:33

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

РБКвчера в 12:43
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

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В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов

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В Москве оштрафовали владелицу салона красоты за работу в карантин

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На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
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Как сообщили Волжский.ру в Центре ПФР №1, рассчитывать на материальную поддержку смогут семьи, получившие маткапитал и имеющие детей в возрасте до 3 лет.
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Политика

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РИА Новости вчера в 14:36
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Калининградские власти продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Финансы

ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля

Вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и системно значимые банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд руб.
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Экономика

Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат

Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru 09:18
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Общество

Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД могут перенести на 2021 год

Министерство экономического развития предложило перенести введение новых правил по экзаменам на права в ГИБДД с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года.
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Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»

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Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
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В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара

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Девушку-добровольца привлекли к суду за проход по детской площадке

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в очередной раз попросил жителей региона оставаться дома.
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Режим самоизоляции в Омске могут продлить до 30 апреля Губернатор Омской области Александр Бурков заявил во время видеоконференции, что режим самоизоляции в регионе может быть продлён до 30 апреля.
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Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье

В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
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Число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось в России

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех.
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 млн

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн.
RT на русском 13 апреля в 19:56
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Цена российской нефти Urals опустилась ниже 17 долларов за баррель

Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 17 долларов за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
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