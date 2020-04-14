Общество
Деловое.ТВСаудовский принц назвал отношения с Россией «семейными»
Около пяти недель между Москвой и Эр-Риядом произошёл "неприятный развод". Принц отметил, что в каждой семье есть разногласия. Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией.
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Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Футбол
Дзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016
Форвард сборной РФ Артем Дзюба обрушился с критикой на игроков национальной команды, выступавших на Евро-2016.
ProstoProSport 09:45
Политика
В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
Общество
В Москве оштрафовали владелицу салона красоты за работу в карантин
В понедельник по аналогичному делу суд впервые оштрафовал индивидуального предпринимателя, также на 50 тысяч рублей.
РИА Новости 06:36
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В ПФР рассказали, кто получит по 5 тысяч рублей
Как сообщили Волжский.ру в Центре ПФР №1, рассчитывать на материальную поддержку смогут семьи, получившие маткапитал и имеющие детей в возрасте до 3 лет.
Волжский.ру вчера в 01:09
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
РИА Новости 09:46
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и системно значимые банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд руб.
РБК 09:55
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru 09:18
Общество
Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД могут перенести на 2021 год
Министерство экономического развития предложило перенести введение новых правил по экзаменам на права в ГИБДД с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года.
News.ru 10:21
Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Piter.tv 07:43
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Армия и оружие
В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара
REGNUM 13 апреля в 09:48
Футбол
Игорь Рабинер: «Сейчас Романцева в 35 лет в „Спартаке“ сожрали бы, как Аленичева»
Первый тренерский сезон Романцева в «Спартаке»: пришел в 35 лет, разрешил игрокам тусить и сразу стал чемпионом Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy.
Sports.ru 04:53
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Технологии
Хакеры продают более 500 тысяч аккаунтов Zoom
Таблицы с логинами, паролями и электронными почтами пользователей Zoom предлагаются за символические деньги (0,002 доллара за аккаунт) в даркнете и на хакерских форумах, а порой их даже отдают бесплатно.
Популярная механика вчера в 05:05
Происшествия
Девушку-добровольца привлекли к суду за проход по детской площадке
Как выяснилось, доброволец отнесла одной пожилой петербурженке продукты и, возвращаясь домой, привычно срезала дорогу через детскую площадку в Александровском саду.
Piter.tv 09:53
Здоровье
Андрей Бочаров настоятельно просит волгоградцев оставаться дома
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в очередной раз попросил жителей региона оставаться дома.
Волгоград Онлайн 06:59
Общество
Режим самоизоляции в Омске могут продлить до 30 апреля
Режим самоизоляции в Омске могут продлить до 30 апреля Губернатор Омской области Александр Бурков заявил во время видеоконференции, что режим самоизоляции в регионе может быть продлён до 30 апреля.
РИА ОмскПресс 09:33
Общество
Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье
В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 10:05
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось в России
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех.
Live24 00:57
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 млн
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн.
RT на русском 13 апреля в 19:56
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
РИА Новости 06:06
Гаджеты
Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности
Тесты подтверждают, что чипсет производства Samsung далеко не так быстр и энергоэффективен, как Qualcomm Snapdragon 865, которым оснащаются устройства для американского рынка. neowin.net Пользователи Galaxy S20 с процессорами Exynos сообщают, что их устройства перегреваются уже через несколько минут после запуска требовательных игр или при длительном использовании камеры.
3DNews 13 апреля в 11:46
Энергетика
Цена российской нефти Urals опустилась ниже 17 долларов за баррель
Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 17 долларов за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
РИА Новости 07:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала редкое архивное фото
Волочкова опубликовала снимок в своем Instagram, пояснив, что фото было сделано в 1999 году после ее первого сольного концерта.
Вечерняя Москва вчера в 22:11