Общество
REGNUMСаудовский принц назвал отношения с Россией «семейными»
Эр-Рияд, 15 апреля 2020, 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV.
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Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Здоровье
Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Гаджеты
In Win Diéy: невероятный компьютерный корпус для игровой системы
Компания In Win раскрыла полные характеристики уникального компьютерного корпуса Diéy, первая информация о котором была обнародована в январе в рамках выставки потребительской электроники CES 2020.
3DNews 13 апреля в 08:23
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15
Общество
Диетолог рассказала о ещё одном продукте, укрепляющем иммунитет
Профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королёва рассказала, что квашеная капуста может помочь поддержать иммунитет во время самоизоляции.
Life.ru вчера в 22:30
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК вчера в 16:15
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Политика
Дмитрий Разумов подал документы на конкурс по выборам мэра Иркутска
Четвертый кандидат подал документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска.
Иркутск Сегодня 00:35
Здоровье
В Красноярском крае четверо пациентов с коронавирусом лечатся на дому
На сегодня лечение на дому организовано уже для четверых пациентов в Красноярском крае.
НИА-Красноярск вчера в 23:34
Общество
Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции
Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает день рождения
Сегодня, 15 апреля, свой день рождения отмечает известная советская и российская певица Алла Борисовна Пугачева: ей исполняется 71 год.
Экспресс газета 00:00
Общество
Первомайскую демонстрацию отменили в Приморье
Отменена первомайская демонстрация в Приморском крае из-за распространения коронавирусной инфекции, 15 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 00:34
Здоровье
Бурков рассказал, стоит ли омичам ждать продления режима самоизоляции
Главный редактор РИА «Омскинформ» Николай Шпак поинтересовался у губернатора Александра Буркова, будет ли продлен режим самоизоляции в регионе, если количество людей на карантине ежедневно сокращается, заболевшие коронавирусом выздоравливают, и на фоне других регионов Омская область смотрится хорошо.
Город55.ру 00:27
Спорт
Вяльбе с семьёй станцевала под песню группы Little Big
Президент Федерации лыжных гонок России, олимпийская чемпионка Елена Вяльбе станцевала под песню Uno группы Little Big во время карантина.
News.ru вчера в 07:52
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 13 апреля в 01:20
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили семь новых случаев коронавируса
Семь новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, их общее количество выросло до 53, из которых один скончался, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:25
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:42
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 вчера в 13:01
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о нападениях на больных коронавирусом
Доктор Мясников, известный из программы "О самом главном" на канале "Россия 1", рассказал о том, что в палатах российских больниц начались нападения на пациентов с коронавирусом.
Neva.Today 00:20
Кино
Как проходили съемки «Зулейха открывает глаза»
По сюжету фильма «Зулейха открывает глаза» территория Казанского Кремля была точкой отправки на каторжные работы.
Вести Татарстан вчера в 15:45
Общество
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Экономика
Ипотека в самоизоляции: что будет со ставками и ценами на жилье после кризиса
Падение цен на нефть, обвал национальной валюты и самоизоляция сказались на рынке жилья и ипотеки.
НГС вчера в 22:00
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
Здоровье
Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем
Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Известия вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Авто
Фары, двери и колёса: что могут снять с вашей машины, пока вы сидите на самоизоляции
Хотя с недорогих автомобилей батареи нередко снимают наркоманы и прочие маргинальные элементы без большого опыта.
НГС вчера в 21:00