Общество

REGNUMREGNUMСаудовский принц назвал отношения с Россией «семейными»

Эр-Рияд, 15 апреля 2020, 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV.
Читать в источнике
Комментировать134

Подробнее о событии

«У нас не планируется никакого развода». Саудовский принц заявил о «семейных отношениях с Россией»

Фонтанка.Рувчера в 17:36

Министр Саудовской Аравии: У Эр-Рияда и Москвы семейные отношения

Российская газетавчера в 15:33

Саудовский принц прокомментировал отношения с РФ, назвав их семейными

РЕН ТВвчера в 13:05

«Развод не планируется»: саудовский принц назвал семейными отношения с РФ

News.ruвчера в 14:28

Саудовский принц рассказал о «семейных» отношениях с Россией

Lenta.ruвчера в 13:45

Саудовский принц опроверг «развод» между Россией и королевством

Газета.Ruвчера в 14:34

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

РБКвчера в 12:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 00:40, Ашберн
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ вчера в 23:10
82
Здоровье

Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края

Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
170
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
69
Гаджеты

In Win Diéy: невероятный компьютерный корпус для игровой системы

Компания In Win раскрыла полные характеристики уникального компьютерного корпуса Diéy, первая информация о котором была обнародована в январе в рамках выставки потребительской электроники CES 2020.
3DNews 13 апреля в 08:23
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
3,3K
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15
29
Общество

Диетолог рассказала о ещё одном продукте, укрепляющем иммунитет

Профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королёва рассказала, что квашеная капуста может помочь поддержать иммунитет во время самоизоляции.
Life.ru вчера в 22:30
1
Транспорт

Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК вчера в 16:15
78
Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
163
Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
13
Политика

Дмитрий Разумов подал документы на конкурс по выборам мэра Иркутска

Четвертый кандидат подал документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска.
Иркутск Сегодня 00:35
30
Здоровье

В Красноярском крае четверо пациентов с коронавирусом лечатся на дому

На сегодня лечение на дому организовано уже для четверых пациентов в Красноярском крае.
НИА-Красноярск вчера в 23:34
15
Общество

Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM вчера в 11:58
2,1K
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает день рождения

Сегодня, 15 апреля, свой день рождения отмечает известная советская и российская певица Алла Борисовна Пугачева: ей исполняется 71 год.
Экспресс газета 00:00
Общество

Первомайскую демонстрацию отменили в Приморье

Отменена первомайская демонстрация в Приморском крае из-за распространения коронавирусной инфекции, 15 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 00:34
5
Здоровье

Бурков рассказал, стоит ли омичам ждать продления режима самоизоляции

Главный редактор РИА «Омскинформ» Николай Шпак поинтересовался у губернатора Александра Буркова, будет ли продлен режим самоизоляции в регионе, если количество людей на карантине ежедневно сокращается, заболевшие коронавирусом выздоравливают, и на фоне других регионов Омская область смотрится хорошо.
Город55.ру 00:27
Спорт

Вяльбе с семьёй станцевала под песню группы Little Big

Президент Федерации лыжных гонок России, олимпийская чемпионка Елена Вяльбе станцевала под песню Uno группы Little Big во время карантина.
News.ru вчера в 07:52
1
Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 13 апреля в 01:20
211
Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
16
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили семь новых случаев коронавируса

Семь новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, их общее количество выросло до 53, из которых один скончался, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:25
5
Политика

Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:42
88
Армия и оружие

В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»

На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 вчера в 13:01
32
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о нападениях на больных коронавирусом

Доктор Мясников, известный из программы "О самом главном" на канале "Россия 1", рассказал о том, что в палатах российских больниц начались нападения на пациентов с коронавирусом.
Neva.Today 00:20
2
Кино

Как проходили съемки «Зулейха открывает глаза»

По сюжету фильма «Зулейха открывает глаза» территория Казанского Кремля была точкой отправки на каторжные работы.
Вести Татарстан вчера в 15:45
426
Общество

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
2
Экономика

Ипотека в самоизоляции: что будет со ставками и ценами на жилье после кризиса

Падение цен на нефть, обвал национальной валюты и самоизоляция сказались на рынке жилья и ипотеки.
НГС вчера в 22:00
3
Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
214
Здоровье

Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем

Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Известия вчера в 20:53
9
Шоу-бизнес

Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной

Bimru.ru 13 апреля в 10:01
3
Авто

Фары, двери и колёса: что могут снять с вашей машины, пока вы сидите на самоизоляции

Хотя с недорогих автомобилей батареи нередко снимают наркоманы и прочие маргинальные элементы без большого опыта.
НГС вчера в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное