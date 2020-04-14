Эр-Рияд, 15 апреля 2020, 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV.

Футбол Футбольный сезон в Италии вряд ли возобновится — замглавы минздрава Чемпионат Италии по футболу, вероятно, не возобновится из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери 14 апреля, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Здоровье Владимир ПУТИН: «Вместе мы все преодолеем» Глава государства Владимир Путин на прошедшем в среду в режиме видеоконференции совещании с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом предложил целый комплекс дополнительных мер в условиях эпидемии.

Общество Рейс «Аэрофлота» с гражданами США прибыл из Москвы в Нью-Йорк Самолет компании «Аэрофлот» с американскими гражданами, пожелавшими вернуться в США из России на фоне эпидемии коронавируса, прибыл из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк.

Общество ВОЗ: пик пандемии коронавируса пока не пройден Всемирная организация здравоохранения сообщила о замедлении роста числа новых заболевших коронавирусом в Италии и Испании, однако в других европейских странах пока фиксируется рост заболеваемости. 17

Экономика «Goldman Sachs» прогнозирует падение мировой экономики Эксперты отмечают, что падение будет более в четыре раза сильнее, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. 1

Здоровье Смертность от COVID-19 на Украине составляет 2,9% — минздрав Киев, 14 апреля 2020, 23:10 — REGNUM Показатель летальности при COVID-19 на Украине составляет 2,9%, заявили 14 апреля в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 43

Общество Назван топ-5 мест с высоким риском заражения коронавирусом Врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал потенциально опасные места с эпидемиологической точки зрения Концентрация вируса там больше и риск заражения выше. 722

Энергетика Цены на бензин на заправках России начали снижаться В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л. 12

Происшествия Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 439

Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 70

Экономика В России призвали ввести продуктовые карточки Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. 1,5K

Космос В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.

Наука Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме. 1

Здоровье Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. 162

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Политика На Украине заявили об остановке завода, производящего ракетное топливо С начала года руководство предприятия было вынуждено уволить 687 человек, под угрозой сокращения — ещё 190 По словам директора ПХЗ Леонида Шимана, остановка завода станет ударом по всей ракетной отрасли Украины, включая широко рекламируемые "высокоточные" ракеты "Ольха".

Общество В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. 47

Экономика На Украине остановило работу крупнейшее угольное объединение Павлоград, Украина, 14 апреля 2020, 23:11 — REGNUM Угледобывающее объединение «Павлоградуголь» остановило свою работу, заявил 14 апреля на брифинге гендиректор материнской компании «ДТЭК» Максим Тимченко.

Происшествия В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.