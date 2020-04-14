Общество
REGNUMСаудовский принц назвал отношения с Россией «семейными»
Эр-Рияд, 15 апреля 2020, 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV.
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Футбол
Футбольный сезон в Италии вряд ли возобновится — замглавы минздрава
Чемпионат Италии по футболу, вероятно, не возобновится из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери 14 апреля, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.
ИА Красная Весна 18:11
Здоровье
Владимир ПУТИН: «Вместе мы все преодолеем»
Глава государства Владимир Путин на прошедшем в среду в режиме видеоконференции совещании с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом предложил целый комплекс дополнительных мер в условиях эпидемии.
Çĕнтерÿшĕн (За победу) вчера в 01:56
Общество
Рейс «Аэрофлота» с гражданами США прибыл из Москвы в Нью-Йорк
Самолет компании «Аэрофлот» с американскими гражданами, пожелавшими вернуться в США из России на фоне эпидемии коронавируса, прибыл из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк.
РБК 19:43
Общество
ВОЗ: пик пандемии коронавируса пока не пройден
Всемирная организация здравоохранения сообщила о замедлении роста числа новых заболевших коронавирусом в Италии и Испании, однако в других европейских странах пока фиксируется рост заболеваемости.
Русская Планета 18:29
Экономика
«Goldman Sachs» прогнозирует падение мировой экономики
Эксперты отмечают, что падение будет более в четыре раза сильнее, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.
ГЛАС.RU 05:47
Футбол
«Манагуа U-20» – «Халапа U-20»: какую сделать ставку?
В одном из матчей 17 тура молодежного первенства Никарагуа сыграют «Манагуа U-20» и «Халапа U-20» - предлагаем свой прогноз.
Все про Спорт ру 02:11
Здоровье
Смертность от COVID-19 на Украине составляет 2,9% — минздрав
Киев, 14 апреля 2020, 23:10 — REGNUM Показатель летальности при COVID-19 на Украине составляет 2,9%, заявили 14 апреля в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.
REGNUM 16:10
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза вчера в 13:40
Общество
Назван топ-5 мест с высоким риском заражения коронавирусом
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал потенциально опасные места с эпидемиологической точки зрения Концентрация вируса там больше и риск заражения выше.
Городовой 03:13
Энергетика
Цены на бензин на заправках России начали снижаться
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л.
Интерфакс 12:43
Происшествия
Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву
Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.
Москва 24 18:41
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 25 тыс. человек
По информации ученых, всего в США заразились COVID-19 более 592 тыс. человек, выздоровели 44 тыс.
Известия 16:54
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Общество
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:28
Общество
После майских праздников могут принять решение о переносе ЕГЭ
После майских праздников будет принято решение о переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на поздний срок, пишет «Вечерняя Москва».
Общественное телевидение России 10:18
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия 15:07
Космос
В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения
В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ 10:58
Наука
Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия 18:07
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт 18:59
Политика
На Украине заявили об остановке завода, производящего ракетное топливо
С начала года руководство предприятия было вынуждено уволить 687 человек, под угрозой сокращения — ещё 190 По словам директора ПХЗ Леонида Шимана, остановка завода станет ударом по всей ракетной отрасли Украины, включая широко рекламируемые "высокоточные" ракеты "Ольха".
REGNUM 12 апреля в 12:51
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Экономика
На Украине остановило работу крупнейшее угольное объединение
Павлоград, Украина, 14 апреля 2020, 23:11 — REGNUM Угледобывающее объединение «Павлоградуголь» остановило свою работу, заявил 14 апреля на брифинге гендиректор материнской компании «ДТЭК» Максим Тимченко.
REGNUM 16:11
Происшествия
В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху
Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Общество
Инфекционную больницу в Новой Москве строит поставщик бордюров для мэрии
По данным «Русской службы Би-би-си», возведением семи из двенадцати корпусов занимается компания «Крост» у которой столичные власти намерены закупить бетонные бордюры на общую сумму более 3 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 14:02