Общество

ТАССТАСССаудовский принц назвал отношения с Россией семейными

Отношения Саудовской Аравии с Россией - крупнейшим партнером королевства в ОПЕК+ - в начале марта переживали не лучший период, сказал в интервью Bloomberg TV министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
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«У нас не планируется никакого развода». Саудовский принц заявил о «семейных отношениях с Россией»

Фонтанка.Рувчера в 17:36

Министр Саудовской Аравии: У Эр-Рияда и Москвы семейные отношения

Российская газетавчера в 15:33

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

РБКвчера в 12:43

«Развод не планируется»: саудовский принц назвал семейными отношения с РФ

News.ruвчера в 14:28

Саудовский принц рассказал о «семейных» отношениях с Россией

Lenta.ruвчера в 13:45

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией: «Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия»

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:15

Саудовский принц опроверг «развод» между Россией и королевством

Газета.Ruвчера в 14:34
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 08:54, Ашберн
Технологии

Apple рассекретила данные о передвижениях россиян

В столице индекс передвижения пешком и на транспорте оказался ниже, чем в целом по стране — данные ниже на 68 и 59 процентов соответственно, по сравнению с январем 2020 года.
Lenta.ru 06:06
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки

Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.
РИА Новости 05:59
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,1K
Кино

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Общество

Пенсионный фонд объяснил, как получить выплату на детей до 3 лет

Выплату на детей до 3 лет распорядился ввести президент Владимир Путин на прошлой неделе в рамках дополнительных мер соцподдержки на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:17
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Политика

Российские ветераны просят перенести Парад Победы

Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется.
Вести.Ru 08:50
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Политика

На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России

Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор».
REGNUM 00:32
3,8K
Технологии

Хакеры выставили на продажу тысячи аккаунтов Zoom

Специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB обнаружила, что в даркнете появились объявления о продаже 4,2 тыс. аккаунтов сервиса для видеоконцеренций Zoom, из которых 31 принадлежит пользователя в домене .ru.
Коммерсантъ вчера в 08:40
13
Общество

В Челябинской области составили 69 протоколов на нарушителей изоляции

Как ранее сообщал «ВЧ», согласно новому постановлению правительства РФ с 13 апреля полиция получила право составлять протоколы за несоблюдение режима повышенной готовности.
Вечерний Челябинск 05:18
231
Общество

На поддержку потерявших работу москвичей выделено 7 млрд рублей

Правительство Москвы выделило 7 млрд рублей на поддержку жителей города, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса.
Известия 08:13
33
Космос

Как в планетарий сходить: уральцы увидят на небе Марс, Сатурн и Юпитер

Жители Свердловской области на ночном небе смогут увидеть сразу три ближайшие к Земле планеты - Юпитер, Сатурн и Марс.
КП - Екатеринбург 13 апреля в 00:35
Происшествия

В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией

REGNUM 08:16
Экономика

Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат

Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
57
Политика

Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском 13 апреля в 09:29
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Здоровье

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
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Политика

В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
3K
Общество

Главврач больницы в Коммунарке вылечился после заражения коронавирусом

Российская газета 01:44
1,3K
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
2,7K
Общество

Власти рассказали о штрафах за нарушение новых ограничений в Кузбассе

14 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 22:47
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Экономика

МВФ прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году

В 2021 году, по оценке фонда, рост мировой экономики возобновится и составит 5,8%.
REGNUM вчера в 11:54
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Происшествия

На украинском полигоне в Донбассе при взрыве миномета погиб военный

Взрыв миномета в ходе плановых учебных стрельб на подконтрольной Украине территории Донецкой области привел к гибели одного военнослужащего, восемь человек получили ранения.
ТАСС 00:03
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Происшествия

В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин

В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
3
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
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Общество

Роструд разъяснил, как нужно платить зарплату за апрель

Как сообщает Telegram-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, зарплата за апрель должна соответствовать уровню обычной зарплаты, так, если бы сотрудник работал в офисе с обычной нормой рабочего времени и при выполнении всех стандартных задач.
EastRussia вчера в 23:16
2,2K
Общество

Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область

Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
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Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
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Авто

В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta

Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия.
SpeedMe вчера в 11:40
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Как работают Яндекс.Новости?
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