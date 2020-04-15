Общество
РБКСаудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Между Россией и Саудовской Аравией не произошел развод после непродления сделки ОПЕК+ в марте. Об этом Bloomberg TV заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.
Читать в источнике
Оценить132
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7144 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика
Путин выступит в начале совещания с членами правительства
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал дождаться выступления Владимира Путина, которое должно состояться 15 апреля после 15 часов перед совещанием с членами правительства, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса из-за ситуации с коронавирусом.
Вести.Ru 06:08
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ вчера в 14:15
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Аудитория Рунета в 2020 году пробьет планку в 100 млн пользователей
По данным Mediascope, в феврале 2020 года аудитория Рунета достигла 96,7 млн человек - 79% населения страны (это те пользователи, которые пользуются интернетом хотя бы раз в месяц).
Российская газета 05:19
Транспорт
В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков
Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции, и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
Здоровье
Смертность от пневмонии в Татарстане держится на одном и том же уровне
Министр здравоохранения РТ Марат Садыков сообщил, что смертность от пневмонии, как и от всех болезней, держится на одном и том же уровне.
Реальное время 05:25
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова показала фото из больницы
В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение. Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу.
Комсомольская правда 13 апреля в 14:05
Игры
Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»
Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
3DNews 04:14
Политика
Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина
Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.
REGNUM 04:17
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия
В Крыму четырехлетняя девочка умерла из-за упавшего телевизора
В Крыму умерла четырехлетняя девочка, на которую дома упала тумбочка с телевизором. Следственный комитет может возбудить уголовное дело.
Российская газета 05:18
Здоровье
На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню
Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Здоровье
Количество тяжелых больных в Ивановской области увеличивается
По данным на 15 апреля в Ивановской области официально зарегистрирован 121 больной новой коронавирусной инфекцией с подтвержденными диагнозами.
Частник.Ru 05:12
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Здоровье
Описан сценарий развития коронавируса
«Вполне возможно, что придется сохранить меры социального дистанцирования до 2022 года, если не будут значительно увеличены мощности отделений реанимации или же не станет общедоступным лечение от коронавируса или вакцина», — предрекли эксперты, описывая сценарий развития коронавируса.
Lenta.ru 06:39
Происшествия
В Волгоградской области еще один человек подхватил коронавирус
Напомним, с 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб.
ИА Городские вести. Волгоград 05:57
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Общество
В Челябинской области составили 69 протоколов на нарушителей изоляции
Фото Олега Каргаполова За два дня, 13 и 14 апреля, полицейские составили 69 протоколов на жителей региона, которые не захотели самоизолироваться и отправились на прогулку.
Вечерний Челябинск 05:18
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Экономика
Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке
Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 06:47
Здоровье
Андрей Бочаров настоятельно просит волгоградцев оставаться дома
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в очередной раз попросил жителей региона оставаться дома.
Волгоград Онлайн 06:59
Происшествия
В Ростовской области коронавирус выявили еще у шести человек
Еще у шести пациентов в Ростовской области подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:47
Происшествия
В Калужской области скончался первый пациент с коронавирусом
В Калужской области скончался первый пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:24