Общество
РБКСаудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Между Россией и Саудовской Аравией не произошел развод после непродления сделки ОПЕК+ в марте. Об этом Bloomberg TV заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.
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Политика
МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах
О своих ощущениях после введенной вакцины и об эффектах препарата испытательница рассказала The Telegraph.
Lenta.ru 13:06
Экономика
Эксперты крупнейших банков: Коронавирус обрушит экономику США на 40%
Крупнейшие банки обновили прогнозы по поводу падения экономики США, которая, по их подсчетам, рухнет на 35-40%.
МонаВиста 09:02
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Авто
Против концерна Volkswagen подали иск сразу 250 000 человек
Более 250 000 клиентов концерна Volkswagen подали против немецкого производителя крупнейший в истории коллективный иск.
Motor 12:39
Транспорт
Власти Москвы раскрыли механизм проверки пропусков у пассажиров такси
При заказе машины клиенту не придётся вводить номер цифрового пропуска, сообщил ТАСС замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Говорит Москва 13:45
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%
Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Интерфакс 14:47
Политика
Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
Общество
Раскрыты данные о коронавирусной лаборатории в Ухане
После посещения американские дипломаты дважды направляли депеши в Вашингтон, в которых высказывали опасения в связи с недостаточной, на их взгляд, безопасностью лабораторий исследовательского центра.
Рамблер 13:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
Политика
Лавров рассказал о деталях сноса памятника Коневу в Праге
РИА Новости 06:43
Экономика
На совещании правительства президент Алиев оценил результативность реформ
Коснувшись работ и задач, выполненных в течение первого квартала, президент Ильхам Алиев привел экономические данные по республике и отметил, что проведение в Азербайджане запланированных ранее реформ принесло хорошие результаты.
Sputnik Азербайджан 12:15
Здоровье
Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
Общество
Минюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне
Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в Ангарске были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru 10:59
Экономика
Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб
Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Общество
Теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование людей
Что происходит 04:29
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru 12:29
Гаджеты
AMD готовит флагманский мобильный процессор Ryzen 9 4900U
Впервые о процессоре Ryzen 9 4900U мы услышали некоторое время назад от компании Lenovo, которая упомянула его в спецификациях одного из своих ноутбуков.
3DNews 10:52
Футбол
«Челси» повесил ценник на Канте
Н’Голо Канте перешёл в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года.
Евро-футбол.ру 11:38
Общество
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Общество
Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
Общество
У сотрудника Вяземского дома престарелых подтвердился коронавирус
Readovka67.ru 12 апреля в 10:10
Политика
Сенатор назвал неадекватными заявления Турчинова о возвращении Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков считает неадекватным прогноз Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию.
Аргументы недели вчера в 14:55
Общество
Роструд уточнил условия ухода в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни
Работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения зарплаты.
RT на русском 14:31
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46