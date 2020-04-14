Между Россией и Саудовской Аравией не произошел развод после непродления сделки ОПЕК+ в марте. Об этом Bloomberg TV заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.

Общество Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. 18

Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 159

Происшествия В Воронеже скончался пациент с подозрением на коронавирус Воронеж, 14 апреля 2020, 21:39 — REGNUM 66-летний житель Воронежа с предварительно положительным анализом на коронавирус скончался в БСМП №1, об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона. 10

Политика Российская компания разработала препарат от коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил президенту Владимиру Путину о разработке препарата для лечения коронавируса. 1,3K

Происшествия В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. 35

Здоровье Комаровский рассказал о вероятности подхватить коронавирус Диктор Комаровский рассказал о вероятности подхватить COVID-19.

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 149

Общество Семьи Глазова получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет В Пенсионном фонде разъяснили, кому и как будет предоставляться пособие В соответствии с указом Президента семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет. 48

Здоровье Бочаров проверил строительство новой инфекционной больницы в Волжском Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел в Волжском выездное совещание на площадке строительства новой инфекционной больницы. 1

Авто BMW выпустит кроссовер BMW X8 M Внесение в базу товарного знака является свидетельством того, что баварский концерн действительно ведет работы не только над моделью X8, но и над ее "заряженной" модификацией с литерой M. Уже известно, что полноразмерный кросс-купе будет доступен минимум в трех вариантах исполнения, один из которых - "спортивный". 2

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск. 117

Общество Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом. 712

Общество В Тульской области закрыли строительные магазины и салоны красоты 14 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в закон "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области". 3

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1K