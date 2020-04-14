Между Россией и Саудовской Аравией не произошел развод после непродления сделки ОПЕК+ в марте. Об этом Bloomberg TV заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.

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Политика Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что несколько десятков российских школьников, которые принимали участие в учебных или ознакомительных программах в США, оказались в сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса. 2

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Общество Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне. 9

Экономика Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий. 429

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Армия и оружие Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси. 131

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Общество Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице. 58

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Общество Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков. 14