Общество
РБКСаудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Между Россией и Саудовской Аравией не произошел развод после непродления сделки ОПЕК+ в марте. Об этом Bloomberg TV заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.
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Происшествия
За первый день режима спецпропусков в Москве выписали две тысячи протоколов
В Москве выписали две тысячи протоколов о нарушении самоизоляции за первый день действия режима спецпропусков.
Lenta.ru 11:51
Политика
Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
RT на русском 11:13
Общество
Главврач больницы в Коммунарке излечился от коронавируса
Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и начал полноценно работать.
РИАМО 02:14
Экономика
Путин предложил ввести льготные кредиты для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил в качестве меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса ввести льготные кредиты.
iReactor 09:22
Общество
Мэр Москвы объявил о мерах социальной поддержки из-за коронавируса
Власти Москвы объявили о мерах социальной поддержки. Их перечень опубликован на персональном сайте мэра столицы.
Российская газета 02:47
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Происшествия
СК обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево
Следственный комитет России опубликовал видеозапись авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, которая произошла в мае прошлого года.
Российская газета 08:23
Экономика
В России призвали ввести продуктовые карточки
Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.
Известия вчера в 15:07
Общество
Первый испытатель рассказал об эффекте вакцины от COVID-19
Впервые экспериментальную вакцину от коронавируса ввели здоровому человеку - американке Дженнифер Халлер, которая поделилась своими впечатлениями об эффекте препарата, пишут "Известия".
Molnet.ru 03:40
Экономика
Коронавирус обрушит экономику США на 40%
По скорректированному прогнозу экспертов Morgan Stanley, экономика США обвалится почти на 40%, сейчас предприятия закрываются во всех штатах, уже в апреле из-за этого страна потеряет порядка 25 миллионов рабочих мест, чего в истории США еще никогда не было.
Журналистская правда вчера в 08:22
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Экономика
МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3% в 2020 году
В 2020 году объём мирового ВВП может сократиться на 3%. По оценке Международного валютного фонда, падение глобальной экономики рискует стать самым масштабным со времён Великой депрессии 1930-х годов.
RT на русском вчера в 17:25
Кино
Marvel опубликовала тизер последнего сезона "Агентов Щ.И.Т."
Премьера седьмого сезона состоится 27 мая 2020 года.
Газета.Ru 06:27
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
Экономика
Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
Авто
Обновленный Kia Stinger станет мощнее
Обновленный фастбек KIA Stinger получит более мощные двигатели, сообщили представители корейского бренда.
Picsnews.net 07:32
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом
Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
РИА Новости вчера в 10:26
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Финансы
Индекс Мосбиржи упал более чем на 5%
Индекс Мосбиржи падает более чем на 5%, опускаясь ниже 2500 пунктов впервые со 2 апреля.
Коммерсантъ 10:46