Политика
Российская газетаСаудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
"Поставки нефти будут прерваны, цены на нефть подскочат до невообразимых цифр, которых мы никогда в своей жизни не видели", - заявил принц. Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:03, Вашингтон
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
ГТРК Ярославия 02:54
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
REGNUM 01:53
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия
По делу о нападении на пограничников арестованы 10 рыбаков из КНДР
Находкинский городской суд заключил под стражу еще четверых рыбаков из КНДР, входивших в число напавших на сотрудников пограничной службы в Японском море, сообщили ТАСС в понедельник в суде.
ТАСС 01:49
Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК вчера в 12:31
Космос
Найдены новые звезды с инопланетными мегаструктурами
Согласно одной из гипотез причиной затемнений могли стать искусственные мегаструктуры вроде сферы Дайсона.
Lenta.ru 00:34
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания
Мосгорсуд в понедельник приобщил к делу актера Павла Устинова видеозапись его задержания, которую отказался смотреть суд первой инстанции, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:41
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» прокомментировал арест Натальи Бочкаревой
Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.
Российская газета 03:05
Общество
Открытие мануфактуры Bosco в Калуге
Коммерсантъ 01:03
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Экономика
«Флеш лайт капитал» снова подала иск о банкротстве Utair
Компания "Флеш лайт капитал" подала иск о банкротстве авиакомпании Utair, информация о заявлении появилась в понедельник в картотеке арбитражных дел.
ТАСС 00:20
Армия и оружие
Британия прибывает в состоянии войны из-за кибератак
Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна словно прибывает в состоянии войны из-за частых кибератак со стороны России или других стран.
Газета.Ru 02:59
Политика
Украинский шоумен заявил о стремительной русификации Львова
Украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый) заявил, что город Львов стремительно русифицируется.
Московский Комсомолец 00:00
Шоу-бизнес
«Первый канал» определился, кто будет вести шоу «Пусть говорят»
URA.Ru вчера в 08:55
Кино
Первый трейлер сериала «Война миров» появился в Сети
Телеканал BBC One выложил на своем YouTube-канале трейлер сериала "Война миров".
Народные новости вчера в 10:09
Футбол
«Ротор» победил «СКА-Хабаровск» – 5:3
Команда Игоря Меньщикова обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 5:3. «Ротор» активно начал встречу и открыл счет уже на 11-й минуте матча.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Экономика
США опровергли делистинг китайских компаний с американских бирж
США не намерены проводить делистинг китайских компаний с американских бирж на данный момент.
Газета.Ru вчера в 00:22
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
РИА Новости 01:29
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38