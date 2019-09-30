Политика

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Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.
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