Политика
РИА НовостиСаудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.
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Наследный принц Саудовской Аравии назвал «актом войны» атаки на НПЗ королевства
Газета.Ruвчера в 21:24
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Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль.
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В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Генеральный директор «Зенита» высказался после отставки Кононова
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался после отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru вчера в 19:48
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
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В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
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Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
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ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru вчера в 06:21
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Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана. За прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров.
Коммерсантъ вчера в 17:54
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РИА Новости 28 сентября в 18:55
Политика
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РИА Новости вчера в 23:36
Происшествия
В США нашли пропавший «корабль-призрак»
Американские поисковики обнаружили на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком".
РИА Новости вчера в 20:16
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Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК вчера в 07:54
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
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Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала не игнорировать Россию
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько в интервью изданию "Левый берег" заявила о необходимости поддерживать диалог с Россией.
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Юран: готов вытащить «Спартак», если будет возможность работать до конца сезона
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«Спартак» сделал предложение Гаттузо
Несмотря на финансово выгодное предложение "Спартака", Гаттузо предпочитает вернуться в Серию А. Напомним, после воскресного поражения от "Оренбурга" (1:2) тренерский мостик "Спартака" покинул Олег Кононов, который проработал с командой только десять месяцев.
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Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
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ВОЗ разрабатывает книгу о здоровом питании для российских школ
В заключительный день семинара, 27 сентября, делегации посетили школы, участвующие в проекте «Укрепление здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности»: лицей №40 и школу №15.
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