с чего всё началось

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Общество Россиянам запретят курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Политика Журналист «Известий» лишился работы после статьи с критикой Шойгу После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы.

Политика Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Экономика Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.

Политика Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

Политика Зеленский объяснился за «на 100 процентов своего генпрокурора» Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свои слова о генеральном прокуроре страны Руслане Рябошапке, которого он в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом назвал «на 100 процентов своим человеком».

Происшествия Потерпевший по делу Устинова назвал наказание актеру слишком суровым Сержант спецназа ОМОНа Александр Лягин, который проходит потерпевшим по делу Павла Устинова, назвал слишком суровым наказание, которое суд избрал актеру, однако продолжает настаивать на его виновности.

Шоу-бизнес Бузовой предрекают участь Заворотнюк и Фриске Таролог Марианна Абравитова заявила, что если певица Ольга Бузова не перестанет жить по принципу «объять необъятное» и будет хвататься за все подряд, то ее постигнет та же участь, что и Дмитрия Хворостовского, Жанну Фриске, а теперь и Анастасию Заворотнюк.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес Максим Галкин обнаружил своё сходство с Ксенией Собчак Развлекаются таким образом даже другие звёзды. Так, например, Максим Галкин недавно выяснил, что похож на телеведущую Ксению Собчак.

Политика В России прогнозируют отставку 11 губернаторов В России перед плановыми выборами губернаторов уйти в отставку могут 11 глав регионов.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.

Экономика Россия потратит два миллиарда рублей на аналог «Википедии» Правительство планирует потратить на создание отечественного аналога «Википедии» около двух миллиардов рублей.

Происшествия Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.

Шоу-бизнес Лобода поддержала дочь Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» Лобода отметила, что ей очень жаль Микеллу. В течение продолжительного периода она поддерживала девочку, правда, через других людей.

Гаджеты Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND Речь идёт о преемнике Intel 660p, первого и наиболее успешного потребительского твердотельного накопителя, использующего флеш-память NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC).

Политика НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Экономика X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети.

Политика Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.