Политика
ТАСССаудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.
РИА Новости 03:35
Гаджеты
Смарт-динамик Amazon Echo третьего поколения порадует качеством звука
Компания сообщила, что в смарт-динамике Echo третьего поколения удалось добиться гораздо более высокого качества звука, во многом благодаря драйверам с неодимовыми магнитами, «позаимствованными» у существующей модели Echo Plus, а также трёхдюймовому низкочастотному вуферу.
3DNews вчера в 17:08
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Армия и оружие
США развернут танковый батальон на границе Литвы и Белоруссии
Как следует из сообщения на сайте литовского оборонного ведомства, в октябре США развернут в Литве танковый батальон.
Военное дело вчера в 14:04
Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.
REGNUM 04:48
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru вчера в 01:50
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Газета.Ru вчера в 22:51
Авто
Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России до 30% в год
Среднегодовые темпы роста рынка электромобилей к 2025 году могут достичь 30%, следует из исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (есть у РБК).
РБК вчера в 17:00
Политика
Кремль прокомментировал расшифровку разговора Трампа и Зеленского
Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:56
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия вчера в 08:25
Кино
Медведев поздравил Басилашвили с юбилеем
Парламентская газета 03:37
Кино
Комедия о Гитлере «Кролик Джоджо» не выйдет в России
Дождь вчера в 06:07
Политика
Песков прокомментировал вопрос о новых поставках вооружений Венесуэле
Россия и Венесуэла продолжают совместную работу в рамках военно-технического сотрудничества, обязательства РФ по ремонту техники, поставленной в Венесуэлу, выполняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:48
Шоу-бизнес
Галкин показал свое «превращение» в Собчак
Шоумен Максим Галкин показал, как "превращается" в телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru 03:43
Шоу-бизнес
В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь
В палату к Анастасии Заворотнюк, которая находится в клинике из-за онкологического заболевания, привели ее маленькую дочку.
7Дней.ру вчера в 08:20
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Политика
Лавров рассказал о планах передать Донбасс Украине
Предоставление отдельным районам Донбасса «особого статуса» приведет Украину к ситуации, напоминающей отношения Молдавии и Приднестровья.
Lenta.ru 04:58
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета вчера в 07:57
Театры
Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы»
25 сентября популярный испанский тенор Пласидо Доминго принял решений покинуть нью-йоркскую «Метрополитен-оперу» после полувекового сотрудничества из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Inc-news.ru вчера в 22:55
Происшествия
Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром для России
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Европейский союз ненадёжным партнёром для нашей страны.
Life.ru вчера в 21:56
Наука
Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки
Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.
N+1 24 сентября в 11:14
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Футбол
Болельщиков «Спартака» заперли на ключ на стадионе в Набережных Челнах
Евро-футбол.ру 04:40
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
РИА Новости вчера в 10:41