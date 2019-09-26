Политика

ТАССТАСССаудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
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