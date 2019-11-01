с чего всё началось

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).

Здоровье Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.

Шоу-бизнес Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной 41-летняя Ольга Орлова и 36-летняя Ксения Бородина стали тесно общаться благодаря проекту «Дом-2», где обе участвуют в роли ведущих реалити-шоу.

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Недвижимость Названы самые благоприятные регионы для ипотеки Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.

Единоборства Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.

Футбол Лэмпард повторил рекорд «Челси» 30-летней давности Как показывается статистика, субботняя победа над «Уотфордом» (2:1) позволила Лэмпарду повторить лучший клубный результат по выездным победам подряд, если учитывать все официальные матчи.

Гаджеты AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14 Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.

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Происшествия Убийство главы центра «Э» по Ингушетии взято на контроль Бастрыкиным По словам Петренко, председатель СК Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь с расследовании данного уголовного дела.

Единоборства Диас намерен провести реванш с Масвидалем После боя Диас заявил, что хотел бы провести с Масвидалом реванш.

Шоу-бизнес Пугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет.

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Экономика Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.

Происшествия В Курске школьницы осквернили надгробия на кладбище В Курсе подростки осквернили надгробия на местном кладбище. Видеозапись они выложили в Сеть.

Хоккей ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.

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Происшествия В Екатеринбурге пассажир избил кондуктора до потери сознания В салоне муниципального автобуса №25 неадекватный пассажир набросился на кондуктора и избил его после словесной перепалки.

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Общество «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» «Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.