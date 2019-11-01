с чего всё началось

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).

Политика РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) уже в это воскресенье, 3 ноября, прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Иеронимом.

Политика Трамп заявил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.

Политика На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией «В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.

Шоу-бизнес Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет.

Политика Богдан ответил на слухи о драке с главой СБУ Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан отреагировал на сообщение о драке с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.

Общество Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Шоу-бизнес «Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.

Авто Ford тизером анонсировал дебют нового Bronco Недавно выпущенный рекламный ролик о возрожденном Ford Bronco показывает, что внедорожник покажут весной 2020 года.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Политика NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.

Гаджеты Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта Для подключения внешней видеокарты Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box к ноутбуку используется интерфейс Thunderbolt 3, реализованный в формате разъёма USB Type-C.

Фигурное катание Золотая медаль фигуристки Косторной досталась американке Золотая медаль, которую выиграла российская фигуристка Алена Косторная, досталась американской спортсменке Мэрайе Белл.

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.

Происшествия В Самарской области в результате ДТП перевернулся автобус с детьми В Самарской области микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем Lada Largus.

Общество Глава РЭО назвал условие для ввода штрафов за нераздельный сбор мусора Глава «Российского экологического оператора» (оператора мусорной реформы) Денис Буцаев назвал условия введения в России штрафов за нераздельный сбор мусора.