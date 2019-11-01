с чего всё началось

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).

Происшествия Во Внуково произошел багажный коллапс В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Медведев призвал АСЕАН к совместным усилиям в сфере высоких технологий Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 призвал страны-члены организации к совместным усилиям по демонополизации в сфере высоких технологий.

Армия и оружие В США назвали Россию реальной военной угрозой Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.

Происшествия В Екатеринбурге пассажир автобуса жестоко избил кондуктора В автобусе №25 в Екатеринбурге пассажир избил кондуктора до потери сознания. Это произошло в результате ссоры, передает «МК Екатеринбург».

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Происшествия СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.

Шоу-бизнес Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной 41-летняя Ольга Орлова и 36-летняя Ксения Бородина стали тесно общаться благодаря проекту «Дом-2», где обе участвуют в роли ведущих реалити-шоу.

Религия Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).

Политика На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией «В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».

Шоу-бизнес Ирина Старшенбаум: «Я влюблена» После расставания с Александром Петровым Ирина Старшенбаум редко выходила в свет, стараясь больше времени уделять новым проектам.

Политика КПРФ просит Путина не увольнять иркутского губернатора Депутаты Госдумы от фракции КПРФ призвали президента России Владимира Путина не отправлять в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченк.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.