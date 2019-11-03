Экономика
РБКСаудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
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Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Комсомольская правда вчера в 16:35
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Обновленный кроссовер Mazda CX-9 станет мощнее
В свою очередь, Mazda CX-9 имеет передние подогревы кресел, их электрический привод, датчики дождя и ряд других продвинутых опций.
Faktom 01 ноября в 03:28
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Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
ProstoProSport 00:13
Политика
Зеленский признал утрату контроля над спиртом
Под контролем криминальных группировок находится 55 процентов производства «Укрспирта».
Lenta.ru 01 ноября в 20:01
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности
Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь 02:59
Наука
Найдены органические особенности строения мозга людей с аутизмом
Сведения собирались 20 лет, за это время обследовано 1774 человека с аутизмом и 1809 здоровых.
Naked Science 01 ноября в 08:42
Автоспорт
Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом «Формулы-1»
Британский автогонщик Льюис Хэмилтон команды "Мерседеса" в шестой раз в карьере стал чемпионом "Формулы-1".
РЕН ТВ 15:57
Наука
Ученые: Ночники увеличивают риск развития опасных состояний сердца
Ученые из Японии установили, что ночники увеличивают риск развития опасных состояний сердца.
Актуальные Новости 00:37
Происшествия
Россияне оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции
Граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон, сообщает французский информационный портал Courrier picard.
Интерфакс 09:53
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Политика
В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина
В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Аргументы недели 05:40
Кино
Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука
Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.
Piter.tv 12:54
Энергетика
Как заказывали: Трамп помог России нарастить добычу нефти
Что же касается России, результат получился обратный: добыча выросла до 10,7 миллиона баррелей в день.
РИА Новости 00:00
Космос
Астрономы запечатлели поедание звезды
Международная команда астрономов изучила вспышки аккреционного диска в оптическом и рентгеновском диапазонах, фотографируя его с частотой 300 кадров в секунду.
Популярная механика 31 октября в 19:02
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика
Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинёва
Президент Молдавии Игорь Додон в ходе брифинга поздравил кандидата от Партии социалистов Иона Чебана с победой во втором туре на выборах мэра Кишинёва.
RT на русском 17:36
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили десять ракет по Израилю
Всего, по данным армейской пресс-службы, в пятницу вечером из палестинского анклава по израильской территории были выпущены десять ракет, восемь из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол".
РИА Новости 01 ноября в 17:47
Кино
Новый «Терминатор» стартовал в прокате в российских кинотеатрах
RuNews24.ru вчера в 03:19
Футбол
Почеттино заменил Орье по причине шока из-за травмы Гомеша
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заменил защитника Сержа Орье в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Эвертоном".
Газета.Ru 17:45
Футбол
Перед матчем против «Лейпцига» болельщики услышат немецкую классическую музыку
Во вторник, 5 ноября, перед матчем против «РБ Лейпциг» болельщики смогут послушать шедевры немецкой классической музыки.
Петербургский дневник 09:44
Происшествия
У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна
Российская газета 17:16
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Скорпионы - бессердечные люди, которые способны вдребезги разбивать сердца своих возлюбленных, до ужаса боятся предательства в любви.
КП - Калининград 01 ноября в 10:52
Наука
В Мексиканском заливе найдены зубы крупнейшей акулы, жившей более 2,5 миллионов лет назад
Как полагают ученые, зубы относятся к трем различным видам акул, среди которых был и мегалодон, существовавший более 2,5 миллионов лет назад.
Planet Today 01 ноября в 17:49
Музыка
Группа My Chemical Romance воссоединится
Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Life.ru 31 октября в 23:43
Кино
Взяли деньги и не вернули: кто снимает фильмы, разоряющие Россию
Ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 17:54
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55