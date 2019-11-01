с чего всё началось

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).

Происшествия СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Экономика Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.

Происшествия Парикмахер Роналду найден мертвым в отеле в Швейцарии Парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.

Единоборства Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Здоровье От токсичной рыбы в Тюменской области погибли собаки и кошки За прошедшую неделю новых случаев заболевания людей «гаффской болезнью» выявлено не было, однако, сообщалось о гибели собак и кошек.

Экономика Клиентам Сбербанка с детьми дали возможность получить ипотеку под 1% Во втором случае ставка снизится гораздо сильнее, максимальная скидка может составить 4 п.п. В результате, например, для семей с детьми, приобретающих квартиру в ипотеку по госпрограмме, льготная ставка на время строительства составит 1%, а для зарплатных клиентов Сбербанка — 5,3%.

Шоу-бизнес Веру Брежневу засмеяли в костюме женщины-кошки Брежнева решила примерить на себя образ женщины-кошки, для чего облачилась в латексный комбинезон и черную маску.

Политика КПРФ просит Путина не увольнять иркутского губернатора Депутаты Госдумы от фракции КПРФ призвали президента России Владимира Путина не отправлять в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченк.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.

Армия и оружие В США назвали Россию реальной военной угрозой Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.

Футбол Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново» Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".

Здоровье Врач назвал основные причины участившихся судорог в ногах Немецкий врач определил и назвал основные причины участившихся судорог в ногах, сообщает портал «МедикФорум».

Происшествия Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.

Общество Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.

Фигурное катание Фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при во Франции Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль в одиночном катании на этапе Гран-при во французском Гренобле.

Общество Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".

Кино Netflix представил новый трейлер «Ведьмака» Стриминговая платформа Netflix представила трейлер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов - «Ведьмак» - экранизации цикла фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского.

Политика В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

Космос ЕКА остается уверенным, что исправит парашюты для ExoMars Высшие должностные лица Европейского Космического Агентства по-прежнему уверены, что они смогут решить проблемы с парашютом, которые угрожают задержать запуск миссии ExoMars 2020 rover, старт которой назначен на следующее лето.

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