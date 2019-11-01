Экономика
РБКСаудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
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В пятницу «зеленый свет» проведению IPO дал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, сообщал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.Forbes02:46
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