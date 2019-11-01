с чего всё началось

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).

Экономика Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.

Общество Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.

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Общество «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» «Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.

Политика Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию» Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.

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