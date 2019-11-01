Экономика

РБКРБКСаудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
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Saudi Aramco ожидает от иностранных инвесторов интереса к своим акциям

News.ru08:47

Управление рынков капитала Саудовской Аравии одобрило IPO Saudi Aramco

Интерфакс06:23

Для Saudi Aramco нашелся неожиданный покупатель

Profinance.ru01 ноября в 07:10

Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

РБК02:19

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco

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IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

ТАСС02:46

Крупнейшую сделку в истории окончательно одобрили

Lenta.ru02:49
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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Массированный удар ВКС РФ по боевикам в Идлибе попал на видео

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В квартире в Ленинградской области взорвался снаряд времен войны

В многоквартирном доме в городе Сланцы Ленинградской области разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
РБК 07:05
Политика

Путин предостерег о дефиците квалифицированных кадров в России

Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро.
Москва 24 01 ноября в 12:56
Футбол

Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России

Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
Soccer.ru 09:44
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Политика

Сальвадор высылает из страны весь дипкорпус Венесуэлы

Правительство Сальвадора предоставляет 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро, чтобы покинуть территорию страны, — говорится в заявлении Букеле в Twitter.
News.ru 01:13
Происшествия

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Граждане России не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции.
ТАСС 10:19
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание

Известия 05:54
Армия и оружие

Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости 09:15
Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Футбол

Краснодар — Ростов 2:2

"Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:29
Общество

В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов

В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:15
Общество

Диетологи назвали продукты, способствующие укреплению иммунитета

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что диетологи перечислили продукты, которые помогают справиться с усталостью.
ФедералПресс вчера в 23:37
Общество

Гидрометцентр допустил рекордные показатели по теплу по итогам года

2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, сейчас он находится на втором месте после теплого 2016-го по итогам периода с января по октябрь, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК 09:14
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Lenta.ru 06:48
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Происшествия

Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.
Интерфакс вчера в 14:55
Хоккей

«Салават Юлаев» сокрушил минское «Динамо» в матче КХЛ

Вести.Ru 09:01
Общество

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Общество

Россиянин Лисов, вывезший детей из Швеции, вылетает в Москву

Россиянин Денис Лисов, вывезший ранее своих детей из Швеции, вылетает с семьей из Варшавы в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес

Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске

Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.
News.ru 08:57
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Бабченко подтвердил свой побег с Украины

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Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

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Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой

Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
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Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
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В Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

RT на русском 08:14
Теннис

Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA

Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
Спорт-Экспресс 08:14
Общество

В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино

Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.
REGNUM 03:42
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В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина

В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
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Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов. По оценке газеты Financial Times на 2006 год, является крупнейшей компанией в мире по стоимости бизнеса. Штаб-квартира - в Дахране. За 2018 год «Saudi Aramco» получила рекордную в мире прибыль - компания заработала $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд.
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