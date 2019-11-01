Экономика
РБКСаудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
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Футбол
«Астана» шестой раз кряду стала чемпионом Казахстана
ФК «Астана» в шестой раз подряд взяла золотые медали чемпионата Казахстана.
ProstoProSport 07:11
Происшествия
В Москве убили начальника Центра «Э» по Ингушетии
vtomske.ru вчера в 23:14
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru 01 ноября в 11:37
Хоккей
Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
ProstoProSport 00:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет
Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 00:46
Фигурное катание
Золотую медаль российской фигуристки по ошибке отдали американке
Во время церемонии награждения по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции по ошибке наградили золотой медалью американку вместо российской фигуристки, передает издание "Снамріопат" в воскресенье, 3 ноября.
Известия 05:20
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон возглавила рейтинг самых популярных актрис и актеров
На страницу актрисы подписались 18 млн человек. Энистон возглавила рейтинг, сместив Дуэйна Джонсон на вторую позицию.
Актуальные Новости 04:11
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
РБК 08:15
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
РБК 06:30
Политика
Бабченко признал, что покинул Украину
РИА Новости 05:43
Экономика
Концепция развития России до 2020 года провалилась
Как сообщают в правительстве, в 2020 году заканчивается срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России, которая была принята еще в 2008 году.
ГЛАС.RU вчера в 04:32
Происшествия
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком
В Омске автомобиль после автозапуска сдвинулся с места, зацепив другую машину, после чего совершил наезд на женщину с ребенком.
РБК 02:51
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Политика
Трамп заявил, что хочет принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
Life.ru вчера в 18:58
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости 06:27
Наука
Кардиологи рассказали, как проблемы с сердцем связаны с развитием рака
Ученые нашли связь между дисфункцией эндотелия сосудов и раком, рассмотрев случаи 488 пациентов с жалобами на сердце, наблюдавшихся у врачей с 2006 по 2014 год.
РИА Новости 31 октября в 06:04
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Телеканал 360° вчера в 18:04
Единоборства
Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Allboxing.ru 00:03
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия
Парикмахер Роналду найден мертвым в отеле в Швейцарии
Парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:45
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Гаджеты
В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II
В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
OAnews 01 ноября в 23:11
Здоровье
В Кургане медики призвали к отставке главы здравоохранения Зауралья
В Кургане активисты выступили за отставку директора департамента здравоохранения региона Ларисы Кокориной.
URA.Ru 06:41
Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал воссоединение западных приходов с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал воссоединение прихожан Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью (РПЦ) правильным выбором в пользу духовного единства, передаёт ТАСС.
RT на русском 07:26
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor вчера в 09:29