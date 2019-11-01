Экономика
РБКСаудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
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Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устала после шоу в Минске: «Я больше не могу»
Как сообщал ранее Российский Диалог, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в Беларусь приехала на поезде, в личном вагоне, который у нее появился еще в 2001 году, а по приезду на вокзале ее встретили представители СМИ и поклонники с цветами.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
Происшествия
Россияне оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом во Франции
Граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон, сообщает французский информационный портал Courrier picard.
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
Армия и оружие
Испытания БМП-2М «Бережок» завершатся к декабрю
Основным отличием БМП-2М стал новый модуль, оснащенный усовершенствованной системой управления огнем.
Кино
Названа дата выхода нового фильма о Человеке-пауке
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Наука
Большой брат следит за меньшими
Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Космос
Облака на Юпитере поднимаются над окружающей атмосферой
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Экономика
Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии
Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Общество
2019 год в России может стать самым теплым в истории
2019 год в России может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Здоровье
Врачи перечислили пять самых вредных продуктов для гипертоников
Основными продуктами, которые стоит исключить из рациона являются соленое мясо, готовые супы, кетчупы и большинство видов сыров.
Политика
Зеленский прошел через «коридор позора» в Тернополе
У здания областной администрации активисты устроили политику "коридор позора".
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Музыка
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
Единоборства
Появилось видео нокаута в бою Альвареса и Ковалёва
В сети опубликовали видео поражения нокаутом российского боксёра Сергея Ковалёва от мексиканца Сауля Альвареса в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.