Экономика

РБКРБКСаудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
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Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку
 национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
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Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

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