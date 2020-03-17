Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
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Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

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Прибыль супертанкеров взлетела за последнюю неделю

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ГЛАС.RU02:42

Bloomberg сообщил об «астрономическом» подорожании фрахта нефтетанкеров

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Запущена обновленная «Публичная кадастровая карта»

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ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться на время от наличности как источника распространения коронавирусной инфекции в мире.
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Состояние 20 богатейших людей мира сократилось на $68 млрд за день

Худший день за 30 лет: состояние 20 богатейших людей мира в четверг упало на $78 млрд В совокупности состояние 20 богатейших миллиардеров из-за коронавируса сократилось на $293 млрд за месяц.
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Нефтяные цены и крах альтернативной энергетики: кто в выигрыше?

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Сбербанк привлечет к работе осужденных

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредитная организация будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).
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Иммунитет к коронавирусу не будет пожизненным, заявил вирусолог

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Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
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