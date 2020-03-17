Энергетика
Lenta.ruСаудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
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Комментарии
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Политика
КС России признал законность поправок в Конституцию
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Общество
«Яндекс» представил онлайн-карту распространения коронавируса
Напомним, по последним данным количество зараженных коронавирусом в России увеличилось до 93.
Общество
Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от заражения коронавирусом.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Наука
Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом
Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Общество
Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию
Командное судно плавучего космодрома "Морской старт", принадлежащее российской компании S7, прибыло в порт базирования Славянка на Дальнем Востоке из США, передают СМИ.
Технологии
Запущена обновленная «Публичная кадастровая карта»
Кадастровая палата России совместно с Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», сообщает пресс-служба организации.
Культура
Опубликован ролик о съёмках фильма «Верю в любовь»
19 марта в российский прокат выходит мелодрама Эндрю Эрвина и Джона Эрвина — «Верю в любовь», рассказывающая о музыканте, полюбившем девушку больную раком.
Общество
Новосибирские ученые начали испытание вакцины от коронавируса
Ученые из новосибирского «Вектора» начали испытывать 13 вариантов вакцины против коронавирусной инфекции, которая активно распространяется по всему миру.
Игры
CD Projekt бесплатно раздает дополнительные материалы к «Ведьмаку»
В онлайн-магазине GOG.com стартовала бесплатная раздача The Witcher Goodies Collection - сборника бонусных материалов по игровой серии "Ведьмак".
Здоровье
В Ивановской области ввели режим повышенной готовности
"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться на время от наличности как источника распространения коронавирусной инфекции в мире.
Экономика
Состояние 20 богатейших людей мира сократилось на $68 млрд за день
Худший день за 30 лет: состояние 20 богатейших людей мира в четверг упало на $78 млрд В совокупности состояние 20 богатейших миллиардеров из-за коронавируса сократилось на $293 млрд за месяц.
Энергетика
Нефтяные цены и крах альтернативной энергетики: кто в выигрыше?
Важный вопрос заключается в том, насколько колебание нефтяных цен затронет российских партнеров по нефтегазовому сектору, прежде всего Китай.
Общество
Сбербанк привлечет к работе осужденных
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредитная организация будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).
Армия и оружие
Индия решила купить 400 российских танков Т-90С
Политика
Рада одобрила кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора
Верховная рада Украины во вторник поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении и.о. директора госбюро расследований Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.
Общество
Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука
Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука за нападение на посольство России в Киеве.
Здоровье
Иммунитет к коронавирусу не будет пожизненным, заявил вирусолог
Иммунитет к новому коронавирусу не будет очень стойким и пожизненным, сообщил на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
Экономика
Правительство обновит список системно значимых компаний
Российское правительство и Центробанк планируют утвердить обновленный список системно значимых компаний.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Экономика
Эксперты предупредили о потере авиакомпаниями 360 млрд руб. из-за вируса
Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
Общество
Эпидемиолог призвала не оставлять детей с бабушками и дедушками
Британский ученый-эпидемиолог, член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project в Лондонской Школе Гигиены и Тропической Медицины Дарья Церковная в интервью РИА Новости призвала родителей в свете пандемии коронавируса не оставлять детей с бабушками и дедушками.
Общество
В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях
Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.