Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.

Общество Коронавирус может передаваться через наличные деньги Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.

Экономика Россия отреагировала на многомиллиардный штраф по делу ЮКОСа Ранее в феврале стало известно, что Апелляционный суд Гааги принял решение обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года.

Экономика Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.

Футбол Прядкин переизбран на пост президента РПЛ Сергея Прядкина единогласно переизбрали на пост президента РПЛ сроком на пять лет, информирует официальный сайт лиги.

Происшествия Суд отказался снять с полковника Захарченко статус «склонен к побегу» Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко оспаривал в суде решение комиссии СИЗО «Лефортово», которая 7 ноября 2019 года, незадолго до его отправки в колонию, сочла, что арестованный «склонен к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов», и поставила его на профилактический учет.

Происшествия Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».

Политика Песков назвал несистемную оппозицию в России маргинализированной Представители несистемной оппозиции до сих пор не смогли продемонстрировать способность объединить усилия на политическом поприще, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Amazon наймёт 100 000 новых работников Компания сообщила о намерении нанять 100 000 дополнительных работников в США, чтобы справиться с обработкой заказов на складах и доставкой.