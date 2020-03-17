Энергетика
Lenta.ruСаудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
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Комментарии
Общество
Коронавирус может передаваться через наличные деньги
Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Футбол
УЕФА предложит провести Евро-2020 в конце года или летом 2021-го
Ожидается, что УЕФА планирует предложить ассоциациям перенести Евро-2020, который должен был состояться с 12 июня по 12 июля, на более поздний срок.
Политика
Путин напомнил работодателям о санкциях при нарушении прав сотрудников
Президент России Владимир Путин напомнил российским работодателям о санкциях в случае нарушения прав сотрудников.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Наука
Ученые: люди со II группой крови чаще заражаются коронавирусом
Китайские учёные выяснили, что коронавирусом чаще заражаются люди со II группой крови. Меньше всех заболеванию подвержены люди с I группой.
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Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Общество
В России запасаются продуктами из-за коронавируса
Общество
Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
Экономика
Россия отреагировала на многомиллиардный штраф по делу ЮКОСа
Ранее в феврале стало известно, что Апелляционный суд Гааги принял решение обязать Россию выплатить около 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, оставив в силе решение арбитража от 18 июня 2014 года.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Музыка
Крис Мартин перепел Дэвида Боуи в поддержку борьбы с коронавирусом
Фронтмен Coldplay Крис Мартин провел прямой эфир в рамках благотворительной кампании "Вместе, дома", посвященной борьбе с коронавирусом.
Общество
РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы
По мнению РСТ, в ситуацию обязана вмешаться «Турпомощь». Задача ассоциации — помогать туристам в экстренной ситуации.
Общество
Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса
Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Экономика
Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта
Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Футбол
Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
Сергея Прядкина единогласно переизбрали на пост президента РПЛ сроком на пять лет, информирует официальный сайт лиги.
Происшествия
Суд отказался снять с полковника Захарченко статус «склонен к побегу»
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко оспаривал в суде решение комиссии СИЗО «Лефортово», которая 7 ноября 2019 года, незадолго до его отправки в колонию, сочла, что арестованный «склонен к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов», и поставила его на профилактический учет.
Шоу-бизнес
Нюша сменила имидж и стала блондинкой
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Происшествия
В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью
На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью, передает ТАСС.
Происшествия
Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции
Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Политика
Песков назвал несистемную оппозицию в России маргинализированной
Представители несистемной оппозиции до сих пор не смогли продемонстрировать способность объединить усилия на политическом поприще, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Amazon наймёт 100 000 новых работников
Компания сообщила о намерении нанять 100 000 дополнительных работников в США, чтобы справиться с обработкой заказов на складах и доставкой.
Здоровье
У коронавируса появилась новая симптоматика
У шести пациентов в РФ симптомы проявились на 4-5-ый день после приезда из-за границы.
Кино