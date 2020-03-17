Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
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Bloomberg: фрахт нефтяных супертанкеров «астрономически» подорожал

Московский Комсомолец06:53

СМИ сообщили об «астрономическом» подорожании фрахта нефтетанкеров

News.ru05:01

Bloomberg сообщил об «астрономическом» подорожании фрахта нефтетанкеров

РБК01:49

Агентство Bloomberg узнало об «астрономическом» повышении цен на перевозку нефти

БИЗНЕС Online03:55

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Lenta.ru03:36

Фрахт нефтяных танкеров астрономически подорожал

РЕН ТВ02:51

Ставки фрахта нефтетанкеров достигли максимума из-за ситуации на нефтяном рынке

Газета.Ru04:56
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