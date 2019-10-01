Футбол
Soccer.ruСаутгейт: «Мы не были достаточно хороши в игре с Чехией»
|5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
|9′
Якуб Янкто
|9′
|10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
|65′
|68′
Рахим Стерлинг
|72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
|73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
|82′
Зденек Ондрашек
|85′
|88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
|89′
|90′+2′
Джордан Хендерсон
Чехия
Расстановка 4‑5‑1
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челюстка
4
Брабец
18
Боржил
17
Змргал
15
Соучек
8
Дарида
21
Крал
13
Копиц
9
Ondrášek
1
Пикфорд
2
Триппьер
5
Кин
6
Магуайр
3
Роуз
8
Хендерсон
23
Абрахам
19
Баркли
7
Стерлинг
9
Кейн
20
Рэшфорд
Англия
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Чехии. Сегодня мы не показали ту игру, на которую способны.
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Саутгейт высказался о причинах поражения Англии от Чехии в отборе на Евро-2020
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