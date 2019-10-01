Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСаутгейт: «Мы не были достаточно хороши в игре с Чехией»

Чехия — Англия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Эден Арена
5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
9′
Якуб Янкто
9′
10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
65′
68′
Рахим Стерлинг
72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
82′
Зденек Ондрашек
85′
88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
89′
90′+2′
Джордан Хендерсон
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Чехии. Сегодня мы не показали ту игру, на которую способны.
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