Футбол
Евро-футбол.руМатч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона. Как сообщает Sky Sports, в средине первого тайма капитан гостей Гарри Кейн обратился к арбитру по поводу проявления расизма, и игра была приостановлена.
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Гаджеты
Intel опровергла слухи об отмене производства 10-нм процессоров для ПК
Ранее немецкий портал Hardwareluxx со ссылкой на «заслуживающих доверие инсайдеров» сообщил, что 10-нм процессоры Intel для ПК, могут вообще не выйти на рынок, а вместо них компания может выпустить в 2022 году сразу выполненные по 7-нм технологии.
Происшествия
На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей девушки
В Челябинской области задержаны подозреваемые в убийстве 27-летней Ксении К. Об этом пишут местные СМИ.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье
В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь
Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение.
Авто
Представлен «злой» кабриолет Daihatsu Copen GR Sport
Daihatsu Copen GR Sport поступит в продажу в Японии в следующем месяце и будет стоить 2 380 000 иен или 1 415 207 рублей за версию с МКПП и 2 435 000 иен или 1 447 911 рублей за исполнение с вариатором.
Происшествия
СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России
Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Единоборства
Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио
Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Происшествия
Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне
Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек.
Происшествия
Бойца ММА Мирзаева избили родственники Хабиба. Они требовали извинений
Происшествия
В Петербурге перевернулся микроавтобус: один погиб и семеро пострадали
В Курортном районе Санкт-Петербурга перевернулся микроавтобус, сообщили в Госавтоинспекции. В результате ДТП один человек погиб.
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Культура
Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо
Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Армия и оружие
NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции
На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Происшествия
СК научился распознавать на видео скрытые под маской лица
Криминалисты Следственного комитета могут по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской.
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны, расположенном в подмосковных Мытищах, прошло прощание с космонавтом Алексеем Леоновым.
Футбол
Сборная Украины обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020
В матче 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимала национальную команду Португалии.
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
Авто
Тюнеры создали второй багажник для Lada Largus
Тюнинг-ателье из Санкт Петербурга Dop-shop создало второй багажник SHUTTLE BOX для Lada Largus. Об этом сообщается на сайте компании.
Происшествия
Задержание забивших биатлониста до смерти красноярцев сняли на видео
В Красноярске задержали предполагаемых убийц 31-летнего мужчины, которые вломились к нему в квартиру и избили до полусмерти, снимая при этом видео.
Политика
В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини назвала план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе «удовлетворительным».
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию прошивки MIUI
Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программной оболочки MIUI 11, изменяющей интерфейс Andoird-устройств.
Политика
Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом
Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Киберспорт
Утечка: геймплей за Орду и Альянс в Warcraft III: Reforged
Похоже, ремейк Warcraft III в сети появляется по кусочкам.
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц
Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
Политика
Латвия конфисковала миллионы долларов у окружения Януковича
Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше 30 миллионов долларов, которые связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича.