Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона. Как сообщает Sky Sports, в средине первого тайма капитан гостей Гарри Кейн обратился к арбитру по поводу проявления расизма, и игра была приостановлена.

Гаджеты Intel опровергла слухи об отмене производства 10-нм процессоров для ПК Ранее немецкий портал Hardwareluxx со ссылкой на «заслуживающих доверие инсайдеров» сообщил, что 10-нм процессоры Intel для ПК, могут вообще не выйти на рынок, а вместо них компания может выпустить в 2022 году сразу выполненные по 7-нм технологии.

Авто Представлен «злой» кабриолет Daihatsu Copen GR Sport Daihatsu Copen GR Sport поступит в продажу в Японии в следующем месяце и будет стоить 2 380 000 иен или 1 415 207 рублей за версию с МКПП и 2 435 000 иен или 1 447 911 рублей за исполнение с вариатором.

Армия и оружие NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

Авто Тюнеры создали второй багажник для Lada Largus Тюнинг-ателье из Санкт Петербурга Dop-shop создало второй багажник SHUTTLE BOX для Lada Largus. Об этом сообщается на сайте компании.

Политика Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.

Происшествия В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.