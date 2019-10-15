Футбол
Все про Спорт руМатч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.
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Главный тренер сборной Болгарии: «В Англии больше проблем с расизмом, чем у нас»
Bobsoccer13 октября в 12:52
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:24, Вашингтон
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В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 07:47
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Роспотребнадзор озвучил число умерших от грязных рук детей в мире
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RuNews24.ru 05:54
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Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
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Врачам скорой помощи хотят дать право оказывать медицинскую помощь пациенту без предварительного письменного согласия с его стороны.
Приморская газета вчера в 21:20
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К компании поданы более 100 исков от поставщиков на общую сумму, превышающую 900 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
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РИА Новости 04:04
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Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
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В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
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Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
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