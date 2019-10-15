Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020. Но во время матча болгарские болельщики расистки оскорбляли английских игрков Стерлинга и Мингза.

Политика Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.

Общество Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.

Политика В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.

Футбол УЕФА вспомнил двойной сейв Филимонова в матче с «Интером» в 1998 году УЕФА поздравил бывшего вратаря «Спартака» и сборной России Александра Филимонова, вспомнив его двойной сейв в матче Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:2) в 1998 году.

Технологии Домашние аккумуляторные батареи Tesla Powerwall придут в Японию Компания Tesla начнет установку своих бытовых аккумуляторных батарей Powerwall в Японии следующей весной.

Футбол Министерство спорта Болгарии разорвало отношения с футбольным союзом Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии потребовало отставку президента Болгарского футбольного союза Борислава Михайлова.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.

Футбол Украинский футболист съязвил о выходе сборной России на Евро-2020 Матч Украина–Португалия прошел 14 октября в Киеве и завершился победой украинцев со счетом 2:1, что обеспечило команде выход на Евро-2020, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Происшествия Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.

Гаджеты Смартфон Honor 20 Youth Edition для молодёжи дебютирует 15 октября Ориентированный на молодёжь смартфон Honor 20 Youth Edition дебютирует на рынке 15 октября.

Волейбол Российские волейболисты завершили выступление в Кубке мира По итогам 11 матчей россияне набрали 15 очков, победив в пяти и проиграв в шести встречах, и могут занять шестое или седьмое место в турнире.

Экономика В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общество Роспотребнадзор озвучил число умерших от грязных рук детей в мире Роспотребнадзор отмечает, что частое мытье рук уменьшает смертность от кишечных инфекций на 50%.

Общество Шойгу простился с космонавтом Леоновым Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.

Происшествия В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Политика Верховный суд РФ смягчил наказание украинцу Давыденко за шпионаж Верховный суд России во вторник, 15 октября, смягчил наказание гражданину Украины Константину Давыденко с 10,5 до 7 лет колонии, сообщает ТАСС во вторник, 15 октября.

Общество Врачам разрешат оказывать скорую помощь без согласия пациента Врачам скорой помощи хотят дать право оказывать медицинскую помощь пациенту без предварительного письменного согласия с его стороны.

Общество К «Интерторгу» подали иски крупные контрагенты К компании поданы более 100 исков от поставщиков на общую сумму, превышающую 900 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Гаджеты Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10 Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.

Общество Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

Политика Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера» 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.