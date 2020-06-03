Энергетика
Sputnik Южная ОсетияСавченко: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику
Савченко \: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику В начале марта нефтяные котировки обрушились более чем на 30 процентов на фоне прекращения сделки ОПЕК +. Так, нефть марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года.
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Савченко: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику
Sputnik Южная Осетиявчера в 09:08
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Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Космос
В корабле Маска нашли российские детали
Городовой 01:56
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Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 08:54
Общество
Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов
Известия 08:52
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В Йемене убили стрингера Ruptly
В столице Йемена неизвестные расстреляли стрингера видеоагентства Ruptly Набиля Хассана аль-Каити, сообщается в Telegram-канале RT.
РИА Новости 10:13
Шоу-бизнес
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии
37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза.
Российская газета 08:48
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира
Американский журнал Forbes назвал 100 самых высокооплачиваемых звезд мира.
Коммерсантъ 10:44
Футбол
РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата
Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru вчера в 03:46
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi могут появиться на рынке раньше новых консолей
Новые видеокарты компании AMD в составе линейки Big Navi станут первым продуктом на базе архитектуры RDNA 2. Продажи планируют запустить в конце 2020 года, заявил финансовый директор корпорации Девиндер Кумар.
NewInform 08:10
Общество
Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход
Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян.
Свойкировский.рф вчера в 03:37
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Общество
В Ростовской области отменили пропускной режим
Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать разлив нефтепродуктов в Норильске
Российская газета 03:16
Общество
Акции «Норникеля» падали на 6% на фоне аварии в Норильске
Акции "Норильского никеля" падали на 6% на фоне ситуации в Норильске после аварии на ТЭЦ-3, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 04:22
Политика
Захарова отвергла причастность России к хакерской атаке на бундестаг
Россия отвергает причастность к хакерской атаке на бундестаг Германии, которая произошла в пять лет назад.
Известия 10:23
Космос
Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн 01 июня в 13:37
Политика
Пекин сделал решающий ход в торговой войне
Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
MOS.news вчера в 10:08
Кино
Каннский кинофестиваль-2020 назвал фильмы-участники программы
Фильмы 73-го Каннского кинофестиваля не смогут быть представлены и в будущем году. Картины появятся в прокате до весны 2021 года.
RuNews24.ru 02:24
Общество
МЧС прервет эфир телеканалов и включит сирены по всей стране
В ходе проверки будет прервано вещание основных теле- и радиоканалов, а на улицах зазвучат сирены и громкоговорители.
Новый День вчера в 06:22
Технологии
«ВКонтакте» запустила аналог TikTok
«Клипы» поддерживают «AR-механики» — управление с помощью различных жестов, позволяющих включить запись или добавить эффект на видео во время съемки.
Коммерсантъ 02:00
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Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
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В Брянской области обнаружили миллион упаковок контрафактных сигарет
В результате возбуждено 6 уголовных дел. В ходе 95 обысков изъят целый миллион немаркированных упаковок табачных изделий.
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Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев впервые рассказал о романе с Жанной Фриске
Об отношениях Андреева и Фриске слухи ходили уже давно, однако подробностей этих отношений не было, и в интервью Лере Кудрявцевой Кирилл впервые в деталях расскажет о связи с бывшей солисткой группы «Блестящие».
Bimru.ru 09:31