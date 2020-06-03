Энергетика
Sputnik Южная ОсетияСавченко: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику
Савченко \: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику В начале марта нефтяные котировки обрушились более чем на 30 процентов на фоне прекращения сделки ОПЕК +. Так, нефть марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года.
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Савченко: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику
Sputnik Южная Осетиявчера в 09:08
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Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Кино
«Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала
По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.
Игромания.ру вчера в 12:17
Общество
В Кузбассе зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинскую помощь получают 373 человека.
Вести Кузбасс 02 июня в 10:17
Музыка
В новой песне Noize MC упомянул «секрет» Хабиба Нурмагомедова
Mockva.ru вчера в 21:25
Спорт
GOG дарит три игры
В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
Shraibikus News вчера в 16:16
Культура
Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»
На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ вчера в 00:31
Происшествия
«Норникель» известил об утечке топлива в день инцидента
Newstracker.ru вчера в 14:37
Авто
Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant
Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня вчера в 05:29
Кино
Камео Стэна Ли в Marvel могут заменить камео Дэдпула в каждом фильме
Popcornnews.ru 02 июня в 17:00
Кино
В продолжении «Бэтвумен» Соня Девиль может заменить Руби Роуз
Популярный сериал «Бэтвумен» продолжится без Руби Роуз. Заменить актрису может начинающая звезда женского реслинга Соня Девиль.
OAnews вчера в 04:27
Космос
Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось
ГТРК Южный Урал вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Шестеро по лавкам. Как Анджелина Джоли создала большую семью
Анджелина Джоли не могла не стать актрисой.
Аргументы и Факты вчера в 17:01
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работы с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую зрители помнят больше всего по роли Ольги, жены Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему избегала своего экранного мужа Сергея Безрукова после съемок в культовом сериале нулевых.
Piter.tv 01:05
Шоу-бизнес
Актер сериала «Ольга» Сергей Романович признался, что стал отцом
Как оказалось, первенец Сергея Романовича родился два месяца назад. Сегодня артист рассказал о буднях молодого отца.
StarHit.ru вчера в 07:00
Кино
Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране
ИА InterMedia 01 июня в 05:29
Культура
Иван Дорн выпустил клип на песню «Wasted»
Украинский певец Иван Дорн выпустил клип на песню "Wasted", в котором он изображен в виде супергероя.
Pravda.Ru 01:49
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Свои сексуальные пристрастия раскрыла Кара Делевинь
Самая женственная обладательница мальчишеского взгляда - британская актриса и модель Кара Делевинь откровенно рассказала журналистам журнала Variety о своих сексуальных предпочтениях.
Live24 вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Рита Дакота делает из двухлетней дочери вегетарианку
Рита Дакота делает из двухлетней дочери вегетарианку На Риту Дакоту обрушилась критика.
Экспресс газета 01:29
Футбол
«Барселона» отказалась от покупки Неймара
Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар не перейдет в "Барселону" в ближайшее трансферное окно.
Газета.Ru 01:50
Гаджеты
Представлен список iPhone, которые получат iOS 14
Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv вчера в 01:51
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет своё обнажённое фото на аукцион
Американская актриса Дженнифер Энистон решила оригинальным способом добыть крупную сумму денег — своё фото в абсолютно обнажённом виде она выставляет на благотворительный аукцион, пишет woman.ru.Фотограф Марк Селигер отправит на продажу всего 25 фотографий, среди которых будет и снимок Энистон.
Вестник вчера в 01:11
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Здоровье
Выявившим коронавирус врачам рекомендовали полоскать горло спиртом
Выявившим коронавирус врачам рекомендовали полоскать горло спиртом.
Evo-rus.com вчера в 15:26
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания
Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений.
Тарантас Ньюс 02 июня в 23:51