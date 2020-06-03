Энергетика

Sputnik Южная ОсетияSputnik Южная ОсетияСавченко: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику

Савченко \: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику В начале марта нефтяные котировки обрушились более чем на 30 процентов на фоне прекращения сделки ОПЕК +. Так, нефть марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года.
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Нефтяной фонтан: за счёт чего цены на сырьё поднялись до $40 за баррель

News.ruвчера в 10:17

Савченко: Россия занимается торговлей, но не развивает свою экономику

Sputnik Южная Осетиявчера в 09:08

Сегодняшний провал цен на нефть - история временная

ПРАЙМвчера в 07:55

Встреча ОПЕК+ может не состояться. Что будет с ценой нефти и биткоина

РБКвчера в 09:08

Нефть марки Brent снижается на новостях о разногласиях в ОПЕК+

ТАССвчера в 06:23
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Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
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Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал в четверг, 4 марта, с группой спутников Starlink.
Известия 01:14
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Общество

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
297
Общество

Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран

Взгляд.ру вчера в 07:51
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Политика

Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Газета.Ru 10:02
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Общество

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
3
Общество

Справороссы внесли законопроект о выплате почти 1,4 трлн рублей работающим пенсионерам

Документ признает утратившей силу статью 26.1 закона "О страховых пенсиях", согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации.
ТАСС 09:32
6
Общество

Минстрой предложил новый стандарт вместо «жилья экономкласса»

«Требования к строительству стандартного жилья четко прописаны, они позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов на более высокий уровень», — отметил замглавы Минстроя России Никита Стасишин.
РБК 09:17
8
Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
217
Общество

В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ

Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
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Здоровье

В Ульяновской области вспыхнул ковидом Инзенский район

Сам глава района находится на самоизоляции. Он сообщает, что из 97 заболевших здоровы 19 человек и один скончался.
Первый ульяновский портал 08:17
Общество

В Ростовской области отменили пропускной режим

Ростов-на-Дону, 4 июня 2020, 14:08 — REGNUM В Ростовской области упразднено действие системы спецпропусков, принятой во время режима всеобщей изоляции.
REGNUM 07:08
39
Происшествия

Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов

Российская газета 07:19
1
Общество

Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о своём возвращении в Россию.
Metaratings 09:18
6
Политика

ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Происшествия

На Невском проспекте Петербурга прохожему выстрелили в голову

Санкт-Петербург, 4 июня 2020, 14:18 — REGNUM В центре Петербурга в результате конфликта неизвестный злоумышленник выстрелил в голову прохожему из травматического пистолета и скрылся.
REGNUM 07:18
Наука

Ученые создали карту активности генов в клетках мозга людей и приматов

ТАСС Наука 07:54
Авто

Эксперты рассказали, как определить АЗС с качественным топливом

АЗС обязаны заменять топливо, если выяснится, что залито не то, что прописано в чеке.
SpeedMe 08:52
Политика

В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ

Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
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Общество

Карантинный режим в Краснодарском крае продлен до 21 июня

Краевой оперативный штаб принял решение с 6 июня разрешить работу летним кафе и ресторанам с террасами и верандами при условии получения разрешения Роспотребнадзора со строгим соблюдением всех предписаний и требований и личной ответственности владельцев открываемых точек питания.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 06:45
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Футбол

Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона

Португальский полузащитник Жоау Мариу останется в «Локомотиве» до конца сезона.
Евро-футбол.ру 10:10
Путешествия

Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
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Шоу-бизнес

Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»

На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру вчера в 10:52
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Происшествия

В Алтайском крае после заражения коронавирусом умер врач

В Алтайском крае скончался врач, у которого ранее подтвердилось наличие коронавируса.
Актуальные Новости 10:07
Общество

В Татарстане отменяют требования о самоизоляции для приезжих

С завтрашнего дня дополнительные справки приезжим не понадобятся.
Inkazan 10:21
Политика

Лукашенко потребовал снизить экономическую зависимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьер-министра Романа Головченко диверсифицировать рынки сбыта, чтобы снизить экономическую зависимость от России, пишет Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 09:40
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Политика

Захарова назвала обвинения Берлина по «хакерским атакам» абсурдом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие со стороны Берлина обвинения в адрес России в хакерских атаках на Бундестаг в 2015 году.
Российская газета 10:22
Политика

Польские СМИ подняли вопрос о будущем страны без США

Последние новости из Америки заставляют задуматься о том, стоит ли Польше по-прежнему связывать свое будущее и безопасность с лидерством США, пишет 4 июня польское ежедневное издание Rzeczpospolita.
ИА Красная Весна 05:53
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