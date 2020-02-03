Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала новые власти страны. По ее мнению, которое она высказала в эфире телеканала ZIK, президент Украины Владимир Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания.

Савченко: Зеленский идет не тем путем

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