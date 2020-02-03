Политика
Российская газетаСавченко: Зеленский идет не тем путем
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко раскритиковала новые власти страны. По ее мнению, которое она высказала в эфире телеканала ZIK, президент Украины Владимир Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания.
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Общество
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов на автономерах
МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Шоу-бизнес
Милла Йовович в третий раз стала мамой
Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
Происшествия
Прокуратура проверяет факт избиения школьницы из Данкова
Данковская межрайонная прокуратура выявила в социальных сетях видео, на котором запечатлено унизительное обращение с ученицей младших классов одной из школ Данкова.
Финансы
Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря
Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
Экономика
Россия усилит ограничения при госзакупках иностранных товаров
Ранее ГЛАС сообщал, что в России увеличат финансирование госпрограммы по развитию села.
Здоровье
В Гонконге медработники потребовали закрыть границу с Китаем
В Гонконге сотни медработников вышли на забастовку с требованием к властям закрыть границу с Китаем, чтобы предотвратить в мегаполисе вспышку коронавируса.
Происшествия
СК возбудил дело против пустившей ребенка за руль каршеринга женщины
Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в нетрезвом виде посадила ребенка за руль каршеринговой машины.
Общество
Личные данные клиентов сети российских гипермаркетов утекли в интернет
В интернет утекла база с личными данными клиентов сети российских гипермаркетов «Лента».
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Футбол
Это’О: я поверил в амбиции «Анжи» в борьбе за Лигу чемпионов
Вполне возможно, что Махачкала боролась бы за Лигу чемпионов, как это делает "ПСЖ", - сказал камерунец.
Политика
Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Общество
На пляж в Нидерландах выбросило древние артефакты
К началу этого года количество артефактов из кости и янтаря перевалило за сотню.
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии перехватили израильскую противоракету
Российские системы С-400 успешно «перехватили» инновационную израильскую противоракету.
Общество
Роскосмос начинает выпуск лифтов
Транспорт
Железнодорожное сообщение между Россией и Китаем приостановили
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем из-за риска распространения коронавируса, сообщает пресс-служба РЖД.
Спорт
На Урале паралимпиец устроился курьером ради соревнований в Токио
Финансы
Официальный курс доллара на вторник вырос до 63,91 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,1945 рубля — до 70,7921 рубля, курс доллара — на 77,06 копейки, до 63,9091 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Шоу-бизнес
Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии
Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Общество
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
Общество
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Гаджеты
Следующий флагман Redmi получил новую конструкцию
Некоторое время назад вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) заявил, что врезанные в экран фронтальные камеры будут одной из главных тенденций в индустрии в 2020 году.
Музыка
Танцы Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоуле шокировали Сеть
43-летняя Шакира и 50-летняя Дженнифер Лопес выступили в перерыве финального матча американской Национальной футбольной лиги (Супербоул) и поразили поклонников свой физической формой.
Политика
Зеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» сообщил, что располагает важной записью разговора иранских диспетчеров, которые с самого начала знали о причинах катастрофы украинского Boeing 737.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.