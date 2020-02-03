Политика

Газета.RuГазета.RuСавченко: Зеленский «идет не тем путем»

Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем". Об этом сообщает телеканал ZIK. По ее словам, их выполнение "очень хромает".
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