Бывший депутат Рады Надежда Савченко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не исполняет свои предвыборные обещания и "идет не тем путем". Об этом сообщает телеканал ZIK. По ее словам, их выполнение "очень хромает".

Савченко: Зеленский «идет не тем путем»

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