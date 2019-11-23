Политика

Газета.RuГазета.RuСавченко дала прогноз по исчезновению Украины к 2023 году

К 2023 году Украина исчезнет с карты мира. В этом уверена экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Свое предсказание она основывает на том, что парламентарии страны хотят отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
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