К 2023 году Украина исчезнет с карты мира. В этом уверена экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Свое предсказание она основывает на том, что парламентарии страны хотят отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Савченко дала прогноз по исчезновению Украины к 2023 году

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