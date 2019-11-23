Политика
Газета.RuСавченко дала прогноз по исчезновению Украины к 2023 году
К 2023 году Украина исчезнет с карты мира. В этом уверена экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Свое предсказание она основывает на том, что парламентарии страны хотят отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
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Общество
Ротару хотят лишить звания народной артистки СССР
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Футбол
Карпин назвал смешным судейство в матче «Ростова» и «Динамо»
Работу арбитров в поединке «Ростова» и «Динамо», состоявшегося в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), оценил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Политика
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.
Происшествия
На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход
Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.
Армия и оружие
«Искандеры» появились во всех ракетных соединениях сухопутных войск РФ
Оперативно-тактические комплексы "Искандер" появились во всех сухопутных ракетных соединениях РФ.
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Политика
В СБУ заявили о блокировке поставки угля с Донбасса в обход запрета
Служба безопасности Украины заявила о том, что заблокировала механизм поставок угля, который был добыт на Донбассе, пишет «Коммерсант».
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Политика
Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на президентских выборах
Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября, сообщает РИА Новости.
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Экономика
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане
Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Кино
Режиссер Тодд Филлипс снимет продолжение «Джокера»
Футбол
Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «Хераклес»
«Аякс» в матче 14-го тура чемпионата Голландии обыграл «Хераклес» со счетом 4:1. Дубль на счету Квинси Промеса, еще по голу забили Закария Лабиад и Клас-Ян Хюнтелар.
Общество
В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок
Россиянки «стареют быстрее» китаянок, поскольку после свадьбы отдают много сил семье и перестают следить за своей внешностью.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Общество
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
«Сегодня у Одессы сел на мель танкер «Делфи» (под флагом Молдовы)», - написал Фирсов в Facebook.
Авто
Tesla презентовала новый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".