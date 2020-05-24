с чего всё началось

Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.

Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины

Политика США запретили въезд иностранцам из Бразилии Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну для иностранцев, которых в последние две недели посещали Бразилию, сообщает Reuters.

Футбол Эмре Джан отговаривает Санчо от перехода в «МЮ» Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Джан высказался о возможном трансфере одноклубника Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".

Здоровье Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства. 2

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 142

Политика Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России. 3,7K

Происшествия В Москве найдена мертвой гражданка Кубы По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы. 3

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 249

Экономика COVID-19 уже обошлась наркокартелям в миллионы долларов За период с 1 марта по 8 мая изъятия наличных денег в Лос-Анджелесе более чем вдвое превысили показатели прошлого года: они выросли с 4,5 до десяти миллионов долларов.

Происшествия Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ. 3

Единоборства Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter». 2

Общество Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений в городе Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем ― сферу бытовых услуг. 10

Общество Детские сады не откроют в Забайкалье с 1 июня Детские сады в Забайкальском крае решили не открывать с 1 июня региональные власти, заявил вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулёв 24 мая в эфире ГТРК «Чита».

Происшествия В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.

Космос Магнитное поле Земли начало ослабевать Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency. 2

Общество Плюс 49: Число заболевших в Приморье медленно приближается к 2 тысячам 49 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье за минувшие сутки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Киберспорт Battle Pass в Dota 2 выйдет 25 мая Valve анонсировала выход Battle Pass в Dota 2. «Завтра», – говорится в твиттере игры.

Политика Алиханов отреагировал на оценку советником Трампа роли Калининграда Ранее О'Брайен обвинил Россию в том, что она размещает в Калининградской области оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой. 1,7K

Наука Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам. 1