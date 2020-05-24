Политика
REGNUMСавченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
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с чего всё началось
«Нужно понимать, что такая коррупция в Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей», – сказала она в программе «Новые русские сенсации»на НТВ.Профиль11:16
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Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
"Трудно представить себе, что Гонконг по-прежнему будет азиатским финансовым центром в случае захвата Китаем", - добавил советник президента США Дональда Трампа.
ТАСС 10:52
Авто
Новый Genesis G80 сравнялся в цене с BMW 5-Series и Audi A6
Новинка от премиального суббренда автомобилестроительной компании Hyundai Motor — Genesis — G80 в одной из комплектаций сравнялась в цене с немецкими BMW 5-Series и Audi A6.
iReactor 11:13
Политика
США запретили въезд иностранцам из Бразилии
Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну для иностранцев, которых в последние две недели посещали Бразилию, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 17:40
Футбол
Эмре Джан отговаривает Санчо от перехода в «МЮ»
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Джан высказался о возможном трансфере одноклубника Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".
Газета.Ru 22 мая в 12:17
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:16
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Игры
В Сети показали новые скриншоты Fallout 4: New Vegas
Создатели Fallout 4: New Vegas показали в Сети новые скриншоты видеоигры с изображением пейзажей.
Актуальные Новости 11:43
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru 18:36
Гаджеты
Компания HTC впервые за два года выпустит флагманский смартфон
В текущем году все может изменится, так как HTC намерена выпустить два флагманских смартфона, пишет "ГазетаDАІLУ".
Astera 15:12
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
Экономика
COVID-19 уже обошлась наркокартелям в миллионы долларов
За период с 1 марта по 8 мая изъятия наличных денег в Лос-Анджелесе более чем вдвое превысили показатели прошлого года: они выросли с 4,5 до десяти миллионов долларов.
Ридус 21:16
Происшествия
Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.
РИА Новости 17:06
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Единоборства
Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
ProstoProSport 16:31
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
Среди перечисленных главой государства мер значилась и поддержка семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
iReactor 07:01
Общество
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений в городе
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем ― сферу бытовых услуг.
Известия 20:17
Общество
Детские сады не откроют в Забайкалье с 1 июня
Детские сады в Забайкальском крае решили не открывать с 1 июня региональные власти, заявил вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулёв 24 мая в эфире ГТРК «Чита».
ИА Красная Весна 08:27
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК 22 мая в 21:53
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS 10:00
Общество
Плюс 49: Число заболевших в Приморье медленно приближается к 2 тысячам
49 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Приморье за минувшие сутки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Владивосток-Новости 21:25
Киберспорт
Battle Pass в Dota 2 выйдет 25 мая
Valve анонсировала выход Battle Pass в Dota 2. «Завтра», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 14:56
Политика
Алиханов отреагировал на оценку советником Трампа роли Калининграда
Ранее О'Брайен обвинил Россию в том, что она размещает в Калининградской области оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.
РИА Новости 10:13
Наука
Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей
Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
Политика
Лукашенко хочет сотрудничать с КНР в сфере ракетостроения
Президент Белорусии заявил, что хочет обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином сотрудничество в сфере ракетостроения и даже посетил для этого опытно-испытательный участок научно-производственного общества «ОКБ ТСБ», который расположен недалеко от Минска.
ToDay News Ufa 16:16
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Биньямином Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху стал первым в истории Израиля действующим премьер-министром, который оказался на скамье подсудимых.
Snob.ru 11:26