с чего всё началось

Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.

Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины

Авто Обновленный лифтбек BMW 6 Series GT показали до премьеры Судя по снимкам, после рестайлинга у BMW 6 Series GT получит новые, более тонкие фары, а также новые дневные ходовые огни. 2

Общество Михалков рассказал о кампании против «БесогонТВ» Некоторым медийным персонам предлагали за деньги принять участие в информационной кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ», сообщили ТАСС в пресс-службе господина Михалкова. 1

Происшествия В Приморском крае загорелась кровля больницы В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 3

Футбол Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц» В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 228

Политика США запретили въезд недавно посещавшим Бразилию иностранцам Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.

Авто Появились изображения нового компактного кроссовера Lada На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера. 235

Футбол Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл» и подписать Стоунза и Баркли После прихода Бенитес хочет подписать в «Ньюкасл» защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза и хавбека «Челси» Росса Баркли.

Кино Создатель «Джона Уика» рассказал, какие ещё игры он хотел бы экранизировать Сценарист Дерек Колстад, написавшие истории для франшизы «Джон Уик», рассказал, какие ещё игры он хотел бы экранизировать на телевидении.

Общество В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.

Общество Названы опасные для больных коронавирусом препараты Препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов («Ибупрофен», «Аспирин», «Вольтарен», «Диклофенак» и «Напроксен») могут сделать организм еще более восприимчивым к коронавирусной инфекции, отметила врач, ссылаясь на опыт французских и итальянских медиков. 26

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 473

Экономика Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы. 4

Общество Президента Австрии застали за нарушением режима ночной изоляции Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой были замечены после полуночи в ресторане в Вене, который должен был закрыться в 23:00 согласно ограничениям, введенным в стране в связи с эпидемией коронавируса. 13