Политика
REGNUMСавченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
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с чего всё началось
«Нужно понимать, что такая коррупция в Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей», – сказала она в программе «Новые русские сенсации»на НТВ.Профиль11:16
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Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Авто
Обновленный лифтбек BMW 6 Series GT показали до премьеры
Судя по снимкам, после рестайлинга у BMW 6 Series GT получит новые, более тонкие фары, а также новые дневные ходовые огни.
За рулем Кубань вчера в 02:48
Общество
Михалков рассказал о кампании против «БесогонТВ»
Некоторым медийным персонам предлагали за деньги принять участие в информационной кампании против нового выпуска авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ», сообщили ТАСС в пресс-службе господина Михалкова.
Коммерсантъ 15:54
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru вчера в 22:12
Происшествия
В Приморском крае загорелась кровля больницы
В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 18:15
Политика
США перенесли проведение саммита G7 на конец июня
В США принято решение о переносе саммита G7.
ToDay News Ufa 14:16
Происшествия
Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту
РИА Новости вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Политика
МИД РФ ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на претензии США относительно целей наблюдательных полётов.
Актуальные Новости 09:53
Единоборства
Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
FightTime.ru 03:45
Футбол
Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
LiveSport.ru 11:44
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Политика
США запретили въезд недавно посещавшим Бразилию иностранцам
Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.
Российская газета 18:14
Происшествия
В Петербурге умерла девушка после отказа скорой помощи приехать к ней
30-летняя Мария Симонова умерла 23 мая. Известно, что девушка несколько раз пыталась вызвать скорую помощь.
Kazanfirst.ru 05:46
Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня 21 мая в 09:35
Общество
Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение
RuNews24.ru вчера в 20:54
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Футбол
Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл» и подписать Стоунза и Баркли
После прихода Бенитес хочет подписать в «Ньюкасл» защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза и хавбека «Челси» Росса Баркли.
Sports.ru 16:15
Кино
Создатель «Джона Уика» рассказал, какие ещё игры он хотел бы экранизировать
Сценарист Дерек Колстад, написавшие истории для франшизы «Джон Уик», рассказал, какие ещё игры он хотел бы экранизировать на телевидении.
Чемпионат 17:35
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
Общество
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов («Ибупрофен», «Аспирин», «Вольтарен», «Диклофенак» и «Напроксен») могут сделать организм еще более восприимчивым к коронавирусной инфекции, отметила врач, ссылаясь на опыт французских и итальянских медиков.
Известия 18:10
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Общество
Президента Австрии застали за нарушением режима ночной изоляции
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой были замечены после полуночи в ресторане в Вене, который должен был закрыться в 23:00 согласно ограничениям, введенным в стране в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 11:14
Общество
Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Lenta.ru 18:09