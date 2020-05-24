с чего всё началось

Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.

Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины

Общество В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста Перспектива снижения пенсионного возраста в России «слабореализуема», поскольку его повышение позволяет правительству экономить много средств, заявил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. 1,5K

Шоу-бизнес Лариса Гузеева призналась, что муж смотрел на её худых подруг На днях Лариса Гузеева представила новое шоу "На даче", в рамках которого она приезжает в семьи, находящиеся на карантине, и старается помочь с решением проблем.

Армия и оружие Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии Фотографиями с трофеями военные, сражающиеся против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, похвастались в соцсетях, внимание на них обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.

Общество Глава Роспотребнадзора отрицает искажение статистики по коронавирусу Россия не искажает статистические данные по коронавирусу, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 458

Гаджеты Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.

Здоровье В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город». 227

Общество В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей. 29

Общество Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung. 6

Футбол Иван Саморано: У «Барселоны» финансовые проблемы. Мартинес останется в «Интере» Иван Саморано считает, что финансовые проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса, не позволят Барселоне приобрести аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса у Интера.

Здоровье В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы. 179