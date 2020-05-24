Политика
REGNUMСавченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
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с чего всё началось
«Нужно понимать, что такая коррупция в Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей», – сказала она в программе «Новые русские сенсации»на НТВ.Профиль11:16
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Общество
В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста
Перспектива снижения пенсионного возраста в России «слабореализуема», поскольку его повышение позволяет правительству экономить много средств, заявил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Взгляд.ру вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что муж смотрел на её худых подруг
На днях Лариса Гузеева представила новое шоу "На даче", в рамках которого она приезжает в семьи, находящиеся на карантине, и старается помочь с решением проблем.
Paparazzi.ru 13:04
Наука
Болота дельты Миссисипи могут в скором времени могут уйти под воду
Planet Today вчера в 16:18
Армия и оружие
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии
Фотографиями с трофеями военные, сражающиеся против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, похвастались в соцсетях, внимание на них обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Lenta.ru 06:38
Происшествия
Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Подмосковье
Следователи Подмосковья выясняют обстоятельства смерти новорождённого мальчика.
News.ru 12:54
Шоу-бизнес
Лобода ответила на слухи об уменьшении носа
"Спасибо родителям за гены", — отметила звезда.
Слово и Дело 09:44
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Газета.Ru 04:13
Общество
Глава Роспотребнадзора отрицает искажение статистики по коронавирусу
Россия не искажает статистические данные по коронавирусу, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
News.ru 16:22
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Общество
Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион
Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:16
Гаджеты
Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone
С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.
Astera 16:28
Здоровье
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
Политика
МИД РФ ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на претензии США относительно целей наблюдательных полётов.
Актуальные Новости 09:53
Здоровье
Ещё 90 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области
В Свердловской области за сутки ещё 90 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 04:04
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс поблагодарил Хабиба за ответ Макгрегору
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс поблагодарил обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Газета.Ru 16:45
Общество
Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в берлинских клиниках пациентов, инфицированных COVID-19.
РИА Новости 16:52
Общество
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung.
РИА Новости 14:50
Происшествия
Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту
Мухаммад Зубаир, один из двух человек, выживших при крушении самолета Airbus A-320 в Карачи, рассказал о своем спасении местному телеканалу Geo News.
РИА Новости вчера в 04:10
Футбол
Иван Саморано: У «Барселоны» финансовые проблемы. Мартинес останется в «Интере»
Иван Саморано считает, что финансовые проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса, не позволят Барселоне приобрести аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса у Интера.
Советский спорт 16:58
Здоровье
В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург
В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru 22 мая в 21:43
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Экономика
Состояние 25 богатейших людей с марта выросло на $255 млрд
Состояние 25 богатейших людей мира по версии Forbes за два месяца в условиях пандемии COVID-19 увеличилось на $255 млрд, сообщает издание.
Коммерсантъ 02:19
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31