с чего всё началось

Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.

Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины

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Общество В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей. 26

Происшествия В ОНК рассказали о содержании захватчика банка в Москве По словам Литвинович, Барышников находится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петрове.

Общество Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов. 1,5K

Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,5K

Экономика ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 79

Армия и оружие Число зараженных коронавирусом российских военных снизилось Что касается учебных заведений, то ситуация выглядит следующим образом: в довузовских учебных заведениях коронавирус не зафиксирован; в вузах Минобороны — 727 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей; 378 случаев заразившихся среди гражданского персонала. 271

Футбол Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико». 1

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 86

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 534

Происшествия Голый мужчина облил прохожего краской в Москве По словам очевидцев, обнаженный мужчина приставал к прохожим, облил одного из них краской, а затем залез в цистерну с водой. 11