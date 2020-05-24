Политика
REGNUMСавченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
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с чего всё началось
«Нужно понимать, что такая коррупция в Украине и вообще в мире расценивается как мародерство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей», – сказала она в программе «Новые русские сенсации»на НТВ.Профиль11:16
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Фигурное катание
Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля
Российская газета 05:49
Происшествия
Неизвестные устроили перестрелку в Москве
Lenta.ru 14:07
Политика
В МИД прокомментировали обвинения США по Договору об открытом небе
Заммглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал обвинения госсекретаря США Майка Помпео в том, что Россия использует Договор об открытом небе для наведения вооружений на инфраструктуру Соединенных Штатов.
Дождь 02:00
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Происшествия
В ОНК рассказали о содержании захватчика банка в Москве
По словам Литвинович, Барышников находится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петрове.
Известия 13:45
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Футбол
Хавбек ЦСКА Сигурдссон отправился в Россию на частном самолете
Спорт-Экспресс 12:49
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Общество
Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью
Российская газета 11:03
Происшествия
В Псковской области пропала трехлетняя девочка
Газета.Ru 09:38
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру вчера в 09:10
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Здоровье
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
Тут напомню, что Пушкарь главный уролог России, хирург, проводящий уникальные, в том числе роботические операции.
Российская газета 11:51
Армия и оружие
Число зараженных коронавирусом российских военных снизилось
Что касается учебных заведений, то ситуация выглядит следующим образом: в довузовских учебных заведениях коронавирус не зафиксирован; в вузах Минобороны — 727 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей; 378 случаев заразившихся среди гражданского персонала.
ИА Красная Весна 13:54
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Футбол
Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ
Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико».
Lenta.ru 13:59
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Происшествия
Голый мужчина облил прохожего краской в Москве
По словам очевидцев, обнаженный мужчина приставал к прохожим, облил одного из них краской, а затем залез в цистерну с водой.
Известия 09:05
Здоровье
Передвижение пациентов ограничат в больницах Самарской области
Решение об ограничении передвижений приняли в министерстве здравоохранения Самарской области.
СОВА 13:55
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15