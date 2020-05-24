Политика
РИА НовостиСавченко напомнила о хищениях в «оборонке» Украины
Причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны ответить за свои действия, сказала бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко.
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с чего всё началось
Она пояснила в интервью программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ, что хочет дать показания для внутреннего расследования на Украине, а также для внешнего расследования.Вечерняя Москва09:59
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Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Шоу-бизнес
62-летняя Шэрон Стоун показала красивую грудь в крошечном бикини
На фото Шэрон продемонстрировала красивую грудь в крошечном бикини и по-прежнему стройную фигуру.
Комсомольская правда 07:50
Общество
На границе Дагестана и Калмыкии установили санитарный пост
В Черноземельском районе Калмыкии, который граничит с Дагестаном, недалеко от поселка Артезиан, соседи установили санитарный пост выездного и въездного контроля, на котором в круглосуточном режиме дежурят медицинские работники и представители дорожной полиции.
Нур 11:06
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Футбол
Тедеско может предоставить шанс Мелкадзе в «Спартаке»
Bookmaker-ratings.ru 09:52
Игры
Эд Бун заявил, что работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун заявил, что у команды разработчиков всегда есть возможность работать не только над Mortal Kombat и Injustice.
NewInform 09:13
Общество
Стали известны сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Полностью ограничения из-за коронавируса в Северной столице могут отменить только в июле-августе.
Gazeta.SPb 12:18
Общество
Глава Института вирусологии в Ухане открестилась от SARS-CoV-2
Лаборатория в Ухане работает с тремя штаммами коронавирусов летучих мышей, но ни один из них не похож на вирус, вызвавший пандемию COVID-19, заявила директор института Ван Яни 24 мая в интервью китайской государственной телекомпании CGTN.
ИА Красная Весна 08:17
Здоровье
Ученые объяснили разную смертность от коронавируса в мире
Страны публикуют совершенно разную статистику по коронавирусу, в том числе и отличные друг от друга данные о соотношении смертности к заболеваемости.
ФАН 11:30
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Авто
Без кредита в 5,5 млрд долларов компания Renault может обанкротиться
Французское правительство в настоящее время взвешивает все за и против того, стоит ли давать Renault кредит в размере 5,5 миллиардов долларов, чтобы помочь компании выдержать пандемию коронавируса.
CarsWeek.ru 22 мая в 14:28
Единоборства
Макгрегор не включил Нурмагомедова в рейтинг бойцов ММА
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор составил рейтинг лучших бойцов. На первую строчку ирландец поместил Андресон Силву.
Vprognoze.ru 02:56
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
Экономика
Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ 04:31
Футбол
Евсеев показал, как выглядит письменный стол футбольного тренера
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев показал, как выглядит его рабочее место.
Sport24.ru 10:49
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Здоровье
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 22 мая в 14:38
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Здоровье
В Екатеринбурге заняты 80% коек для пациентов с коронавирусом
По словам главы, в уральской столице занято уже 80% коек или 2204.
Уральский меридиан вчера в 10:51
Здоровье
В Ростовской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:09
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Политика
Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России с помощью "вбросов" дезинформации о рейтингах российский власти и ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 08:10
Политика
WP узнала об идее США возродить ядерные испытания из-за Китая и России
По словам высокопоставленного чиновника в администрации президента, демонстрация Москве и Пекину способности США «провести быстрые испытания» могла бы оказаться полезной с точки зрения переговоров, поскольку Вашингтон стремится заключить трехстороннюю сделку по контролю за вооружением крупнейших ядерных держав.
РБК вчера в 01:00