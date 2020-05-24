с чего всё началось

Причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны ответить за свои действия, сказала бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко.

Савченко напомнила о хищениях в «оборонке» Украины

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