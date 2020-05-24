Политика

РИА НовостиРИА НовостиСавченко напомнила о хищениях в «оборонке» Украины

Причастные к хищениям в оборонной сфере Украины должны ответить за свои действия, сказала бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко.
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Она пояснила в интервью программе «Новые русские сенсации
» на телеканале НТВ, что хочет дать показания для внутреннего расследования на Украине, а также для внешнего расследования.
Вечерняя Москва09:59

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Савченко призвала к ответу причастных к хищениям в оборонной сфере Украины

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В Черноземельском районе Калмыкии, который граничит с Дагестаном, недалеко от поселка Артезиан, соседи установили санитарный пост выездного и въездного контроля, на котором в круглосуточном режиме дежурят медицинские работники и представители дорожной полиции.
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Стали известны сроки полной отмены ограничений в Петербурге

Полностью ограничения из-за коронавируса в Северной столице могут отменить только в июле-августе.
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Общество

Глава Института вирусологии в Ухане открестилась от SARS-CoV-2

Лаборатория в Ухане работает с тремя штаммами коронавирусов летучих мышей, но ни один из них не похож на вирус, вызвавший пандемию COVID-19, заявила директор института Ван Яни 24 мая в интервью китайской государственной телекомпании CGTN.
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Здоровье

Ученые объяснили разную смертность от коронавируса в мире

Страны публикуют совершенно разную статистику по коронавирусу, в том числе и отличные друг от друга данные о соотношении смертности к заболеваемости.
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Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

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Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

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Авто

Без кредита в 5,5 млрд долларов компания Renault может обанкротиться

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В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

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Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
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ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
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Политика

В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

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Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России с помощью "вбросов" дезинформации о рейтингах российский власти и ситуации с коронавирусом.
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Политика

WP узнала об идее США возродить ядерные испытания из-за Китая и России

По словам высокопоставленного чиновника в администрации президента, демонстрация Москве и Пекину способности США «провести быстрые испытания» могла бы оказаться полезной с точки зрения переговоров, поскольку Вашингтон стремится заключить трехстороннюю сделку по контролю за вооружением крупнейших ядерных держав.
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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Герой Украины. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 по 29 августа 2019.
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