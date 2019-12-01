с чего всё началось

Общество Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.

Общество NI: в СССР создали странные автоматы В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью Певец редко публикует совместные фотографии с детьми, но сегодня неожиданно показал видео, на котором он держит девочку на руках и смотрит на старшего сына.

Общество Le Monde: Россия победила алкоголизм В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.

Политика Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета «Заявление Госдепа о заседаниях конституционного комитета, проходящих в Женеве, однозначно подтверждает попытки США вмешиваться в дела других государств и навязать собственную повестку дня», — говорится в заявлении.