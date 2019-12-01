Политика
Газета.RuСавченко назвала Порошенко алчным и жадным
Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
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с чего всё началось
В эфире YouTube-канала ISLND TV Савченко отметила, что во время одной из встреч Порошенко «со слезами на глазах рассказывал ей о пожертвовании кровных 180 млн гривен на фронт».Известиявчера в 23:50
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