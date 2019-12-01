Политика

Газета.RuГазета.RuСавченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
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В эфире YouTube-канала ISLND TV
 Савченко отметила, что во время одной из встреч Порошенко «со слезами на глазах рассказывал ей о пожертвовании кровных 180 млн гривен на фронт».
Известиявчера в 23:50

Подробнее о событии

Савченко рассказала об отвращении от встречи с Порошенко

РИА Новостивчера в 22:08

Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

Известиявчера в 23:50

Савченко назвала Порошенко отвратительным человеком. «Говорил с болью о деньгах»

URA.Ru00:04

Савченко сообщила об алчности Порошенко

РБК01:34

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Газета.Ru00:55

Савченко назвала Порошенко отвратительным и алчным человеком

РЕН ТВвчера в 22:23

Савченко назвала Порошенко отвратительным и жадным человеком

Взгляд.ру00:50
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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Герой Украины. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 по 29 августа 2019.
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