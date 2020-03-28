Коронавирус
Московский КомсомолецСавченко назвала транш от МВФ «глотком воздуха перед смертью»
Средства, которые Киев получит от Международного валютного фонда за принятие закона о рынке земли, станут для граждан Украины только "глотком воздуха перед смертью". С таким заявлением выступила экс-нардеп Надежда Савченко в эфире одной из телекомпаний.
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Это разовая доза, которая даст вам глоток воздуха перед смертью. Поэтому сейчас надо думать, когда трудно: занимать деньги не у кого, отдавать их нечем.
— Надежда Савченко, украинский политикИзвестия вчера в 23:21
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Общество
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